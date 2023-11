Rallye-WM: Ein Abend mit Christian Geistdörfer

Am 19. November wird die WRC-Saison 2023 Geschichte sein. Geschichten rund um den Rallye-Sport vergangener Tage gibt wenig später Christian Geistdörfer im Zwickauer Horch-Museum zum Besten.

Nach dem großen Erfolg des Vortragsabends von Christian Geistdörfer im «August Horch Museum Zwickau» im November 2022 kommt es in diesem Jahr zur Neuauflage. Am Donnerstag, 23. November 2023, wird der zweifache Rallye-Weltmeister als Beifahrer des großen Walter Röhrl wieder in die westsächsische Autostadt kommen, um eines seiner Bücher vorzustellen. Konkret geht es um das Werk «Unsere 4 Monte Siege», in dem der Bayer das Geschehen des kongenialen Rallye-Duos aus seiner Sicht, der des Co-Piloten, schildert.

Geistdörfer war von 1975 bis 1990 aktiv. Er war der Mann hinter den großen Erfolgen, Weltmeistermacher und Souffleur des «Jahrhundert-Rallyefahrers» Walter Röhrl. Neben ihren zwei gemeinsamen Weltmeistertiteln 1980 und 1982 sind beide in besonderem Maß auf ihre vier Gesamtsiege bei der schwersten und populärsten aller Rallyes, der Rallye Monte Carlo, stolz.

Noch 2001 fuhren Walter Röhrl und Christian Geistdörfer in einem Porsche 996 GT3 als Vorauswagen der vom 5. bis zum 8. Juli ausgetragenen ADAC Rallye Deutschland, aus welcher ab 2002 ein Lauf zur Weltmeisterschaft wurde.

Als Ende Oktober die Rallye-WM nach vierjähriger Pause nach Deutschland (in Kombination mit Strecken in Tschechien und Österreich) als Central European Rally (CER) zurückkehrte und beim vorletzten Saisonlauf mit den Finnen Kalle Rovenperä und Jonne Halttunen die Weltmeister 2023 bereits gekürt wurden, wurde Walter Röhrl und Christian Geistdörfer die Ehre zuteil, diese offiziell auszuzeichnen.

Am 23. November gastiert Geistdörfer nun zum zweiten Mal im August Horch Museum Zwickau, diesmal zu besagter Buchlesung. Neben Auszügen daraus präsentiert er auch spannungsreiche Video-Clips aus dem Cockpit des Fahrzeugs und kommentiert diese. In lockerer Atmosphäre wird er über seine Erfahrungen und Erfolge im Rallyesport berichten und die Fragen des interessierten Publikums im Smalltalk beantworten.

In der Pause sorgt das Restaurant «August Horch» mit seinem Team für Kurzweil, bei einem Imbiss und mit Getränken. Natürlich steht auch Geistdörfer wieder mitten im Geschehen und kann die ein oder andere Frage am Rande beantworten oder die zum Verkauf angebotenen Bücher signieren.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen und spannenden Abend mit dem unfehlbarsten Co-Piloten der Rallyegeschichte und Strippenzieher in Walter Röhrls Cockpit.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, beinhaltet eine Pause und endet mit dem offiziellen Teil um zirka 22 Uhr. Danach geht der Buchverkauf mit Signier- und Fotomöglichkeit mit Christian Geistdörfer an einem Audi Sport Quattro S1 aus seiner erfolgreichsten Zeit weiter. Infos und Tickets für dieses unvergessliche Erlebnis gibt es unter www.horch-museum.de. Im Vorverkauf kosten die Tickets 30 Euro, an der Abendkasse 35.