Japan: 2022 Doppelsieg, 2023 nur P4 für Hyundai

Hyundai Motorsport beendet eine schwierige letzte Runde der Saison 2023 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit Esapekka Lappi und Janne Ferm als Vierte in Japan.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe hatten einen stürmischen letzten Tag und holten sich insgesamt fünf Bestzeiten und auf der Power Stage maximale Bonuspunkte. Nach zwei Siegen und 15 Podestplätzen in diesem Jahr wird sich das Hyundai Shell Mobis World Rally Team nun darauf konzentrieren, in der Saison 2024 mit einer stärkeren Leistung zurückzukommen.

Hyundai Motorsport hat die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 abgeschlossen, wobei Esapekka Lappi und Janne Ferm den vierten Platz bei der Rallye Japan bestätigten. Lappi und Ferm mussten am Sonntagmorgen auf den angreifenden Takamoto Katsuta im Toyota achten, wobei der Abstand zwischen ihnen auf dem Weg in die Reifenmontagezone auf 16 Sekunden schrumpfte. Die Zeit aber auf der WP20 Ena City 2 reichte aus, um den japanischen Fahrer in Schach zu halten. Anschließend fuhren die Finnen auf der letzten Power Stage des Jahres die drittschnellste Zeit und holten sich drei Bonuspunkte.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe beendeten ein enttäuschendes Wochenende, an dem sie am Freitag auf der Jagd nach dem Sieg ausschieden, mit einem Erfolg. Die Belgier gewannen beide Durchgänge von Ena City und Asahi Kougen und fuhren bei in der Prüfung Nenoue Kougen jeweils auf den zweiten Platz. Ihr Endergebnis von Platz 13 spiegelt nicht das Tempo der Crew des Hyundai Shell Mobis World Rally Team unter den unvorhersehbaren Bedingungen wider. Die maximale Punkteausbeute in der Power Stage war für das Duo ein kleiner Trost.

Insgesamt hat das Hyundai Shell Mobis World Rally Team in der Saison 2023 zwei Siege, 15 Podestplätze und 67 Bestzeiten eingefahren und wurde Zweiter in der Herstellerwertung. Das Team wird sich nun darauf konzentrieren, im Jahr 2024 mit einer erneuerten Aufstellung und klaren Siegesabsichten stärker zurückzukommen.

Lappi sagte: «Mein Tempo wurde von Tag zu Tag besser. Heute Morgen war ich nicht wirklich zufrieden, ich hatte das Gefühl, wirklich am Limit des Grips zu fahren und konnte die Zeiten von Katsuta nicht erreichen, insbesondere auf den Regenreifen. Bei der Reifenmontage haben wir die Federungsabstimmung geändert, um etwas anderes auszuprobieren, und es hat funktioniert. Letztendlich haben wir meiner Meinung nach zum richtigen Zeitpunkt etwas gefunden, um ihn abzuwehren, was für diesen Kampf wichtig war. Es ist gut, die letzte Rallye ohne Schaden am Auto zu beenden. Ich denke, meine Saison war 50/50. Am Anfang habe ich viel gelernt, die Saisonmitte war wirklich gut, aber das Ende war nicht so stark. Ich freue mich darauf, 2024 noch besser zurückzukommen.»

Pechvogel Neuville merkte an: «Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung nun vorbei ist. Es war trotzdem ein erfreuliches Wochenende, aber angesichts unserer Geschwindigkeit hätten wir um den Sieg kämpfen können. Ich bin wirklich enttäuscht über diesen Fehler, aber er ist nun einmal so und ich habe mich beim Team dafür entschuldigt. Wir werden nächstes Jahr wieder eine gute Saison erleben. Wir haben acht Mal auf dem Podium gestanden, hatten aber auch ein paar Probleme, die uns wichtige Punkte für die Meisterschaft gekostet haben. Unser Ziel war eigentlich nur der Sieg am Ende der Saison – manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Die Rallye Japan ist eine gute Zusammenfassung unserer Saison. Eines, das viele positive Aspekte gezeigt hat, da unsere Crews und unser Team bereit waren, alles zu tun, um um Siege zu kämpfen und eine starke Geschwindigkeit zeigten. Allerdings hatten wir auch einige verpasste Chancen, sei es durch direkte Fehler oder durch mangelndes Selbstvertrauen. Dies war an diesem Wochenende der Fall, obwohl wir unter dramatischen Bedingungen und auf einem Untergrund, auf dem wir zu Beginn dieser Saison nicht so stark waren, ein ordentliches Tempo zeigten. Dank der Bemühungen unseres Teams bei der Entwicklung des Autos haben wir es im Laufe des Jahres verbessert. Es ist eine gute Grundlage, die Pause zu nutzen und uns auf die Ziele zu konzentrieren, die wir uns für das nächste Jahr setzen müssen.»

Abiteboul fügte hinzu: «Abschließend möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um unserem Teamkollegen Craig Tribut zu zollen. Wir haben in dieser Saison eine große Niederlage erlitten. Craig hatte eine Leidenschaft und Liebe für unseren Sport, die er wie kein anderer zum Ausdruck bringen konnte, und er wird immer noch von allen sehr vermisst. Seine Worte sollten uns allen eine Inspiration sein, auch in unseren schwierigsten Tagen. Wir hoffen, seinen Geist, seinen Tatendrang und seine Entschlossenheit auf der nächsten Etappe unserer Reise mit uns zu tragen.» (Hyundai)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Fahrer-WM Endstand nach 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33