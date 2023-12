Reid und Richards sollen Rallye-Zukunft gestalten

Die FIA ernennt die zwei ehemaligen Beifahrer-Weltmeister Robert Reid und David Richards (Prodrive) zur Leitung einer Arbeitsgruppe, die sich mit Rallyesport auf allen Ebenen befasst.

Robert Reid und David Richards wissen alles über Erfolge in der Rallye-Weltmeisterschaft – sie standen 2001 gemeinsam an der Weltspitze. Diesmal ist ihr Auftrag etwas umfassender als der Einsatz eines Subaru mit Richard Burns am Lenkrad, der schneller war als alles andere auf der Welt. Diesmal in ihrem Fadenkreuz: Die zukünftige Ausrichtung des Rallyesports.

Eine Arbeitsgruppe zur Lösung des Rallyesports wurde am Dienstag von der Strategiesitzung des FIA-Weltrats (WMSC) bei der jährlichen Generalversammlungswoche in Baku eingerichtet. Der stellvertretende FIA-Sportpräsident Reid und das Weltratmitglied Richards werden die Gruppe leiten.

In der FIA-Erklärung heißt es: «Berücksichtigt werden die technischen, sportlichen und werblichen Aspekte der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Die Gruppe wird sich auch mit dem Weg für die Basisentwicklung des Rallyesports befassen. Ein erstes Arbeitspapier wird der WMSC- und WRC-Kommission innerhalb von zwei Wochen zur Prüfung vorgelegt.»

Richards ist gut aufgestellt, um die WRC und den Rallyesport von beiden Seiten des Zauns zu verstehen. Er gewann 1981 mit Ari Vatanen den Weltmeistertitel. Er etablierte Subaru als dominierende Kraft im weltweiten Rallyesport und er besaß die kommerziellen Rechte an der WRC.