150 Citroën C3 Rally2 bisher ausgeliefert 22.12.2023 - 08:51 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Yohan Rossel

Der 150. Citroën C3 Rally2 geht in seine siebte Wettbewerbssaison und wurde an seinen neuen Besitzer ausgeliefert. Das Rallyeauto hat seit der Produktion des ersten Exemplars am 1. April 2018 immer mehr an Stärke.

In den letzten fünf Jahren haben ständige Verbesserungen dazu geführt, dass der C3 Rally2 an der Spitze der Wettbewerbsklasse steht. Für das Jahr 2023 wurden verschiedene Entwicklungen vorgenommen, die es dem Auto ermöglichen, einen großen Schritt nach vorne in der Asphaltleistung zu machen, und der Fortschritt geht auch auf Schotteroberflächen weiter.



Das ganze Jahr über fand eine umfassende Testreihe auf beiden Oberflächen statt: ein Zeichen für das unaufhaltsame Streben von Citroën Racing nach Weltklasse-Leistung. Von den Ingenieurs- und Forschungsteams, die die Autos entwerfen, über die Test- und Entwicklungsteams, die sie verfeinern, bis hin zur technischen Unterstützung vor Ort, die die #C3Rally2Family begleitet, holen sie das Beste aus dem C3 Rally 2 heraus.



Das Ergebnis ist ein Auto, das von jahrelanger kontinuierlicher Weiterentwicklung enorm profitiert hat und dessen Leistung durch seine Reife und bewährte Zuverlässigkeit untermauert wird. Dennoch hat die Entwicklung des C3 Rally2 noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Der intensive Wettbewerb in den verschiedenen Meisterschaften und die hohen Anforderungen treiben Citroën Racing dazu, weiter daran zu arbeiten, das Auto zu aktualisieren. Gestärkt durch zahlreiche Erfolge auf der ganzen Welt bleibt Citroën Racing ein wahrer Maßstab im Rallyesport.



Diese Saison war für die #C3Rally2Family auf der ganzen Welt und in den wichtigsten Kategorien erneut erfolgreich, darunter der dritte Gesamtrang für Yohan Rossel und Beifahrer Arnaud Dunand in der WRC2. Trotz harter Konkurrenz siegte die französische Mannschaft in Monte-Carlo und Kroatien, belegte in Griechenland den dritten Platz und erreichte in Sardinien, Portugal und Chile den vierten Platz und damit sechs Top-4-Platzierungen in sieben nominierten Runden. Rossel bleibt im Jahr 2024 zum sechsten Mal in Folge bei Citroën Racing, mit einem neuen Teamkollegen, Nikolay Gryazin, der der Mannschaft ein zusätzliches Erfolgselement verleiht.



In der Rallye-Europameisterschaft gab es drei fantastische Siege für den Citroën C3 Rally2, dank Yoann Bonato und Benjamin Boulloud auf den Kanarischen Inseln, Andrea Crugnola und Piero Ometto bei der Rally di Roma und dem ehemaligen Citroën-Werksfahrer Mads Østberg, gesteuert von Patrik Barth in Ungarn.



In Frankreich gab es zum Jahresende einen beeindruckenden Dreifachsieg. Bonato wurde zum fünften Mal seit 2017 französischer Meister, allesamt mit dem Citroën C3 Rally2. Er führte Eric Camilli und Leo Rossel, den Stellantis Rally Cup-Champion 2022, nach Hause, der in seiner ersten Saison mit dem C3 Rally2 einige großartige Leistungen erbrachte. Auch Hugo Margaillan beeindruckte mit einer Reihe von Podestplätzen, bevor ein Unfall seine Saison verkürzte.



Didier Clement: Stellantis Motorsport Customer Racing Sportmanager: «Die Saison 2023 ist mit einigen großartigen Leistungen unserer #C3Rally2Family-Fahrer zu Ende gegangen: zwei Siege für Yohan Rossel und Arnaud Dunand in der WRC2, Yohan Bonatos fünfter Titel in Frankreich und Andrea Crugnolas dritter in Italien. In Belgien wurde Maxime Potty der jüngste belgische Meister aller Zeiten. Wir hatten auch einige großartige Ergebnisse in Irland und im Vereinigten Königreich und erinnerten uns an die brillanten Leistungen von Fahrern wie Diego Ruiloba, Leo Rossel, Hugo Margaillan, Eric Camilli, Ricardo Cordero Jr. und vielen anderen. Wir sind wirklich stolz auf diese tolle Familie! Der C3 Rally2 geht in seine siebte Saison und obwohl er bereits ausgereift ist, wird er sich weiterentwickeln, um an der Spitze der Rally2-Kategorie zu bleiben. Alle unsere Kunden profitieren somit weiterhin von einem Hochleistungsauto. Wir freuen uns sehr auf das Jahr 2024 mit neuen Ambitionen!»



Yohan Rossel (PH Sport): Dritter in der WRC2-Meisterschaftswertung 2023: «Ich bin seit 2018 Teil der #C3Rally2Family und darauf bin ich sehr stolz, zumal die Entwicklung des Autos keine leichte Aufgabe war! Am C3Rally2 wurde viel gearbeitet, was nur von Vorteil sein kann. Heute sind wir ein Maßstab auf Asphalt. Auf Schotter gibt es noch einige Fortschritte zu machen, aber ich habe Vertrauen in die Teams; Das ist jedem bewusst, insbesondere da der Wettbewerb bei Rallye 2 immer anspruchsvoller und herausfordernder wird und viele Fahrer von Rally 1 absteigen. Es ist auch ein hervorragendes Schaufenster für Hersteller wie Citroën, daher liegt es an uns als offiziellen Fahrern, dafür zu sorgen, dass unser Auto die bestmögliche Leistung erbringt. Ich freue mich, 2024 wieder bei der C3 Rally2 dabei zu sein, immer mehr Rennen zu gewinnen und hoffe auf den Titel!» (Citroën)