Gryazin neuer Teamkollege von Rossel bei Citroën 15.12.2023 - 12:04 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nikolay Gryazin © Rossel Yohan Rossel © Red Bull Yohan Rossel im Citroën C3 Rally2

Yohan Rossel und Nikolay Gryazin werden 2024 mit zwei werksseitig unterstützen Citroën C3 Rally2 in der WRC2 an den Start gehen, dies wurde diese Woche bestätigt, Gryazin wechselt von Škoda zu Citroën.

Das Duo, das beide über umfassende Erfahrung in der wichtigsten Support-Kategorie der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft verfügt, wird in Zusammenarbeit mit dem DG Sport-Team das offizielle WRC-Programm von Citroën Racing bestreiten. Der 28-jährige Rossel wird seine sechste Saison in Folge am Steuer von Citroën-Fahrzeugen beginnen. Er holte 2021 den WRC3-Titel am Steuer eines C3 Rally2 und sicherte sich dieses Jahr zwei WRC2-Siege in Monte-Carlo und Kroatien.



«Ich bin so stolz auf das Vertrauen, das mir die Stellantis Group entgegengebracht hat», sagte der Franzose. «In der nächsten Saison fahre ich seit zehn Jahren ihre Autos! Dieser Respekt gilt in beide Richtungen: Loyalität und Beständigkeit sind für mich äußerst wichtig, daher ist es völlig logisch, mit Citroën – der Marke, die ich seit 2019 fahre – weiterzumachen.»



Gryazin steht unterdessen vor einer neuen Herausforderung: dem Umstieg auf den C3, nachdem er die letzten Saisons einen Škoda Fabia pilotierte. Der 26-Jährige Russe mit lettischer Lizenz belegte in der diesjährigen WRC2 Challenger-Meisterschaft den zweiten Platz hinter Kajetan Kajetanowicz.



«Der Beitritt in ein Citroën C3Rally2-Team ist wirklich ein neues Kapitel in meiner Karriere», erklärte Gryazin. «Es ist wirklich wichtig, in einem großartigen Umfeld um mich herum mit einem starken Team zu sein. Ich bin wirklich gespannt, wie die Saison verlaufen wird. Ich habe das Auto bereits getestet und auf dem Asphalt fühlte ich mich wirklich gut. Für Schotter ist es auch gut, ich muss nur ein paar Testtermine absolvieren, um das beste Setup für meinen Fahrstil zu finden. Ich denke, dass wir im Jahr 2024 klug und strategisch vorgehen und unsere Arbeit so erledigen müssen, wie wir es normalerweise tun, und dass wir auf jeden Fall Spaß am Fahren haben müssen, das ist das Wichtigste!»



Didier Clement, Stellantis Motorsport Customer Racing Sportdirektor, fügte hinzu: «Wir freuen uns alle sehr, dass Nikolay Gryazin zu uns in der WRC2-Meisterschaft kommt: ein Fahrer, dessen Talente und Erfahrung allgemein anerkannt sind. Wir profitieren auch davon, dass wir Yohan Rossel haben, einen Fahrer, der sich in den Nachwuchskategorien von Stellantis Motorsport deutlich nach oben katapultiert hat. Diese beiden Talente werden nächstes Jahr Teil des DG Sport-Teams aus Belgien sein, das Citroen Racing bei der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2024 vertreten wird. Ihr Programm beginnt bereits am kommenden Wochenende, wenn sie an der Rallye du Devoluy in Südfrankreich teilnehmen werden, um sich auf die Rallye Monte-Carlo vorzubereiten.»