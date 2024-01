Hyundai hofft auf starken Start in die Saison 22.01.2024 - 16:01 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Der Hyundai i20 Rally1 Hybrid 2024

Hyundai Motorsport mit Sitz in Alzenau strebt mit drei i20 Rally1 beim Saisonauftakt, der Rallye Monte-Carlo, einen starken Start in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 an.

Teamveteran Thierry Neuville und der zurückgekehrte Ott Tänak werden zum Auftakt ihrer Saison 2024 am Steuer des verbesserten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sitzen. Der dritte i20 Rally1 von Hyundai Motorsport wird von Andreas Mikkelsen gefahren, wobei der Norweger nach vier Saisons Abwesenheit zum Team zurückkehrt.



Hyundai Motorsport ist bereit, für seine 11. Saison in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bei der legendären Rallye Monte-Carlo in den Wettkampf zurückzukehren. Die tückische Veranstaltung mit gemischten Bedingungen wird im Jahr 2024 zum 44. Mal Austragungsort der Eröffnungsrunde der WRC-Saison sein. In diesem Jahr gibt es eine aktualisierte Reiseroute, wobei die Etappen und der Servicepark in die etwa 300 km entfernte südöstliche französische Stadt Gap zurückkehren nach Monaco.



Die Bergregion liegt außerdem 745 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit die höchstgelegene Präfektur Frankreichs. Die größere Höhe dürfte für kältere Bedingungen sorgen als bei den letzten Ausgaben der Rallye Monte-Carlo in den letzten Jahren. Dadurch kommen Schnee und Eis ins Spiel, was die Asphaltstraßen unberechenbarer und tückischer macht.



Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team wird von drei äußerst erfahrenen Teams vertreten sein. Der Sieger des vorherigen Events, Thierry Neuville, wird erneut von Beifahrer Martijn Wydaeghe unterstützt, während die beiden ihre vierte gemeinsame Saison beginnen. Ott Tänak und Martin Järveoja, die 2024 bei jedem WRC-Event an der Seite der Belgier antreten werden, werden versuchen, ihre Rückkehr ins Team mit einem positiven Ergebnis zu feiern. Der dritte und letzte i20 von Hyundai Motorsport ist mit Andreas Mikkelsen ein weiteres bekanntes Gesicht. Mit Beifahrer Torstein Eriksen strebt der amtierende WRC2-Champion ein starkes Debüt im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid an. Alle drei Crews nahmen letzte Woche an einem Test vor der Veranstaltung teil, um sich auf die Bedingungen des Eröffnungslaufs des Jahres vorzubereiten. Diese Zeit im Auto war besonders wertvoll für Mikkelsen, der seit Einführung des Hybrid-Reglements im Jahr 2022 nicht mehr in der Königsklasse des Rallyesports angetreten ist.



Die 324,44 km lange Route der Rallye Monte-Carlo 2024 beginnt mit zwei Prüfungen am Donnerstagabend, wodurch die ohnehin schon anspruchsvollen Straßen noch mit der Gefahr von Minustemperaturen und dunklem Himmel behaftet sind. Am Freitag und Samstag finden jeweils sechs anstrengende Prüfungen statt, am Samstag findet jedoch mit 120,40 km die längste Wettbewerbsdistanz der Veranstaltung statt. Drei Prüfungen am Sonntag, darunter die Power Stage der Rallye, runden das Wochenende ab.



Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir freuen uns sehr darauf, für die Saison 2024 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft auf die Pisten zurückzukehren. Angesichts der Reiseroute und der aktuellen Wetteraussichten gehe ich davon aus, dass diese Ausgabe der Rallye Monte-Carlo ganz anders sein wird als die Veranstaltung, die wir letztes Jahr erlebt haben. Unser Ziel ist es, ein sauberes Wochenende zu haben und die Chancen des Neuanfangs zu maximieren. Es ist eine lange Saison und wir haben mit Ott und Andreas zwei neue Fahrer im Auto, daher müssen wir damit rechnen, dass sie möglicherweise Zeit brauchen, um sich in den schwierigen Bedingungen zurechtzufinden. Außerdem wird es für alle das erste Mal sein, dass sie mit dem aktualisierten Punktesystem antreten, was der Veranstaltung eine neue Dynamik verleihen wird. Wir hoffen, gute Leistungen zu erbringen, und ich glaube, wir haben alles, um genau das zu erreichen.»



Neuville sagte: «Ich freue mich, meine Reise mit Hyundai in meiner elften Saison mit dem Team fortsetzen zu können. Sie haben mir viel Vertrauen entgegengebracht und ich habe ihnen in den letzten zwei Jahren bei der Entwicklung des Autos geholfen. Unsere Ziele für 2024 bestehen darin, sowohl in der Fahrer- als auch in der Herstellermeisterschaft hart zu kämpfen. Der erste Schritt dazu ist eine gute Leistung in Monte Carlo. Aufgrund der unvorhersehbaren Wetterbedingungen und des unterschiedlichen Oberflächenprofils, insbesondere auf den Nachtprüfungen, handelt es sich um eine herausfordernde Veranstaltung. Wir waren dort in der Vergangenheit konkurrenzfähig und wissen, was es braucht, um auf dem Podium zu stehen. In diesem Jahr werden wir versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, das hoffentlich im vorderen Bereich des Feldes liegt.»



Die Veranstaltung wird Tänaks 150. WRC-Start sein. Tänak führte an: «Der Saisonstart in Monte-Carlo ist immer eine Herausforderung. In diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder in die Gap-Region verlegt, daher rechnen wir mit gemischten und schwierigen Bedingungen und möglicherweise mit mehr Schnee und Eis als in den vergangenen Saisons. Obwohl wir nur einen Testtag hatten, hatten wir großes Glück mit den Bedingungen, da wir neben nassen und vereisten Straßen auch auf Slick-Reifen fahren konnten. Insgesamt war das Gefühl im Auto gut und wir haben einen schönen Rhythmus gefunden. Unser Ziel bei der Rallye selbst ist es, einen Podiumsplatz zu erreichen, aber natürlich werden wir versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»



Mikkelsen meinte: «Von der WRC2 in die Top-Rallyeklasse zurückzukehren, ist wirklich aufregend und es fühlt sich wirklich sehr gut an, mit Hyundai Motorsport zurückzukehren. Ein völlig neues Auto und neue Vorschriften schaffen ein anderes Umfeld für mich, aber ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen. Ich freue mich sehr, dieses Jahr bei Monte-Carlo an den Start zu gehen – es ist eine aufregende Rallye, bei der so viele Faktoren eine Rolle spielen. Dort spielt die Reifenwahl und -strategie eine große Rolle für den Erfolg, so dass auch dann ein gutes Ergebnis erzielt werden kann, wenn man das Auto nicht so gut kennt und noch nicht die maximale Pace gefunden hat. Ich möchte die Rallye in der bestmöglichen Position beenden, und nach einem Sieg hier in der WRC2 im Jahr 2022 bin ich fest entschlossen, bis zur allerletzten Etappe zu pushen, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln.» (Hyundai)