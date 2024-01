Latvala: «2024 größte Herausforderung für Toyota» 08.01.2024 - 11:21 Von Toni Hoffmann

© Toyota Jari-Matti Latvala

Der Toyota-Chef Jari-Matti Latvala gibt zu, dass sein Team in der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vor der bisher größten Herausforderung stehen wird.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat eine offene Einschätzung der Chancen seines Teams in der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft abgegeben, einer Saison, in der zwei Weltmeister (Kalle Rovanperä und Sébastien Ogier) auf der Bank sitzen. Toyota dominierte in den letzten fünf Jahren den Fahrertitel und gewann in den letzten sechs Jahren vier Herstellertitel. Latvala weiß, dass das Jahr 2024 für das in Jyväskylä ansässige Team der bisher größte Kampf sein wird.



«Es wird eine harte Saison», gesteht Latvala. «Wir hatten drei fantastische Jahre und dieses dritte war absolut das Beste. Wir müssen über die Karten auf dem Tisch nachdenken und Hyundai hat im Vergleich zu uns wahrscheinlich stärkere Karten auf dem Tisch.»



Latvala kennt die diesjährige Problematik im Team: «Bei uns laufen die beiden Weltmeister eine halbe Saison. Hyundai hat zwei Fahrer, die um den Titel kämpfen können, wir haben einen. Elfyn ist unser Fahrer, der um den Titel kämpfen kann. Bei Takamoto Katsuta befinden wir uns immer noch in einem Lernprozess: In der nächsten Saison geht es für ihn darum, mehr Podestplätze zu erreichen – es ist nicht geplant, dass er um den Titel kämpfen soll. In diesem Sinne ist es natürlich schwieriger. Unser Ziel ist es, den Herstellertitel zu verteidigen, und wenn wir den Fahrertitel gewinnen können, ist das ein riesiger Bonus.»



Latvala lobt Evans und seinen siegreichen Ansatz am Ende der Saison schnell. «Die Botschaft an Elfyn ist im Grunde, dass wir nicht über die Fahrer-Meisterschaft nachdenken müssen», fügte er hinzu. «Wir machen unseren Job. Fährt er so, wie er in Japan gefahren ist, und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Ich möchte Elfyn nicht unter Druck setzen. Er hat alles, was er braucht, er hat alle Fähigkeiten und unser Auto ist schnell und zuverlässig, aber der Gewinn der Meisterschaft erfordert auch ein bisschen Glück, um alle Teile zusammenzubringen.»



Für Evans ist das scharfe Ende eines Titelkampfs kein Unbekannter, da er in drei seiner letzten vier Meisterschaftskampagnen Zweiter wurde.