Loubet - vom Rally1 zurück in die WRC2 11.01.2024 - 12:39 Von Toni Hoffmann

© Loubet Pierre-Louis Loubet

Während sein einstiger M-Sport-Kollege Adrien Fourmaux 2024 wieder in den Ford Puma Rally1 aufstieg, wählte Pierre-Louis Loubet den umgekehrten Weg und wechselte mit dem Škoda Rally2 in die WRC2 zurück.

Pierre-Louis Loubet hat seine Rückkehr in die WRC2 in dieser Saison angekündigt, wobei der junge Korse einem Vertrag mit dem Škoda-Team von Toksport zugestimmt hat. Der 26-Jährige wird 2024 einen Škoda Fabia RS Rally2 der neuesten Spezifikation fahren und damit zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren wieder in die wichtigste Support-Kategorie der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zurückkehren.



Loubet hat gute Erinnerungen an die WRC2. Mit einem Fabia der R5-Ausstattung gewann er die Serie im Jahr 2019, bevor er zu hochkarätigen Einsätzen wechselte – zunächst in einem von 2C Compétition eingesetzten Hyundai i20 World Rally Car und zuletzt mit M-Sport Ford in einem Puma Rally1.



«Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass ich diese Saison mit Škoda und Toksport in der WRC2 fahren werde», verriet Pierre-Louis, Sohn von Yves Loubet. «Es ist eine Kategorie, an die ich aus dem Jahr 2019 sehr gute Erinnerungen habe, deshalb bin ich sehr glücklich, in einem so starken Auto zurückzukehren. Ich bin sicher, dass der Fabia RS Rally2 der Maßstab in der WRC2 ist, also werden wir versuchen, um die Meisterschaft zu kämpfen. Wir wissen, dass wir die Waffe dafür haben, und versuchen, das Beste daraus zu machen.»



Oliver Solberg und Gus Greensmith werden Teamkollegen von Loubet im Toksport-Lager sein, während andere Hersteller, darunter Citroën und Toyota, ebenfalls in dieser Kategorie gut vertreten sind.