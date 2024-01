Hyundai Motorsport 2024 – viele Siege und Titel 16.01.2024 - 10:54 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Der Hyundai i20 Rally1 Hybrid 2024 © Hyundai Thierry Neuville © Hyundai Ott Tänak Zurück Weiter

Hyundai Motorsport bereitet sich in Alzenau auf die elfte Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vor und ist für weitere Rallye-Siege und den Kampf um die Fahrer- und Herstellerkrone bereit.

Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team startet mit einer verstärkten Crew in das Jahr 2024, zu der auch die Rückkehr der ehemaligen WRC-Weltmeister Ott Tänak und Martin Järveoja gehört. Upgrades in Schlüsselbereichen des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sollen zu Beginn seiner dritten Wettbewerbssaison eine verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung bieten.



Hyundai Motorsport mit Sitz im unterfränkischen Alzenau ist bereit, im Jahr 2024, im elften Jahr seiner Teilnahme an der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), auf den Fahrertitel zu drängen. Mit einem verstärkten Kader und Upgrades auf den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid will das Team in der kommenden Saison weitere Siege und Punkte einfahren.



In den ersten zwei Jahren der Hybrid-Ära der WRC sammelte das Hyundai Shell Mobis World Rally Team sieben Siege und 13 Podestplätze. Trotz dieses Erfolgs blieb dem koreanischen Hersteller ein Meistertitel verwehrt. Das Team sieht jedoch 2024 als hervorragende Gelegenheit, möglicherweise seine erste Fahrermeisterschaft zu gewinnen.



Die beiden Teams, die für Hyundai Motorsport um den Titel kämpfen, sind Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe (#11) sowie Ott Tänak und Martin Järveoja (#8), wobei beide Paarungen 2024 ein volles Programm absolvieren. Neuville, der im Team seit seiner ersten WRC-Saison im Jahr 2014 ist, spielte es eine wichtige Rolle in den von Hyundai Motorsport in den Jahren 2019 und 2020 gewonnenen Herstellermeisterschaften. Tänak und Järveoja waren ebenfalls Teil der erfolgreichen Saison 2020 des Teams und kehrten nach einer einzigen Saison zum Hyundai Shell Mobis World Rally Team zurück.



Unterstützt werden Neuville und Tänaks Titelherausforderungen durch ein Trio von Crews, die sich das dritte Fahrzeug des Teams teilen: Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) und Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). Die Einsätze werden je nach Rallyecharakteristik aufgeteilt, so dass jeder Fahrer an Veranstaltungen teilnehmen kann, die für seinen Fahrstil von Vorteil sind. Das Ziel dieser äußerst erfahrenen Mannschaften wird es sein, um Podestplätze zu kämpfen und den engsten Rivalen von Neuville und Tänak Punkte abzunehmen.



Ein zentrales Ziel von Hyundai Motorsport im Jahr 2024 ist es, häufiger Rallyes zu gewinnen. Um dies zu erreichen, erklärte das Team Zuverlässigkeit und Gewicht als zwei Schlüsselaspekte des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, die verbessert werden müssen. Diese Bereiche wurden weiterentwickelt und Verbesserungen vorgenommen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Autos zu steigern.



Während der Erfolg im Jahr 2024 für Hyundai Motorsport Priorität hat, hat das in Alzenau ansässige Team auch einen Blick auf die Zukunft gerichtet. Das Team betrachtet die kommende Saison als einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung seines Ziels für 2025 und 2026 – der Hersteller zu sein, den es in der WRC zu schlagen gilt.



Hyundai-Chef Cyril Abiteboul erklärte: «In diesem Jahr wollen wir häufiger Siege erringen, was wir mit unserer erneuerten Fahreraufstellung und dem verbesserten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid erreichen wollen. Angesichts der Natur der Saison 2024 glauben wir außerdem, dass wir um den Fahrertitel kämpfen können. Als wir anfingen mit Ott zu reden, wurde uns klar, dass es ein gemeinsames Interesse daran gab. Mit Thierry haben wir zwei Fahrer, die den Titel erringen könnten. In unserem dritten Auto wollten wir Crews einsetzen, die unserer Meinung nach diese Chance verdient haben, da alle drei in den letzten Jahren Loyalität gegenüber dem Team sowie beeindruckende Geschwindigkeit und Fähigkeiten bewiesen haben. Die Gewinnung von Talenten in einer Reihe von Bereichen, wie zum Beispiel neue Ingenieure, Mechaniker, Wetter- und Sportpersonal, stärkt auch das gesamte Team, während wir dieses Jahr vorankommen möchten. Der Erfolg im Jahr 2024 wird unser Fokus sein und wir sind zuversichtlich, dass wir die richtigen Voraussetzungen dafür haben, dass dies Wirklichkeit wird. Darüber hinaus haben wir auch einen Plan für die Jahre 2025 und 2026, den wir umsetzen wollen.»



Thierry Neuville sagte: «Die Ziele für uns im Jahr 2024 sind die gleichen wie immer: Wir wollen die gesamte Saison über Spitzenreiter sein und um die Meisterschaften kämpfen. Das wird natürlich hart und wir müssen bei jeder Rallye eine gute Leistung erbringen, um das zu ermöglichen, aber wir werden alles tun, um auf die Titel zu drängen. Wir haben dieses Jahr ein sehr starkes Team und das wird uns auf jeden Fall dabei helfen, um Siege und Podestplätze zu kämpfen und eine erfolgreiche Saison zu haben. Auch die Neuorganisation des Teams dürfte uns in eine positive Richtung bewegen. Unser erstes Ziel wird ein starker Start bei der Rallye Monte-Carlo sein, einer Veranstaltung, bei der wir bereits konkurrenzfähig waren und in der Vergangenheit viele Male auf dem Podium standen.»



Ott Tänak führte an: «Ich bin sehr aufgeregt und motiviert, wieder bei Hyundai Motorsport zu sein. Ich sehe große Begeisterung im Team und es gibt eindeutig den gemeinsamen Willen, eine starke Saison zu erreichen. Wir werden das Jahr ohne Gegentor beginnen und alles wird in unserer eigenen Hand liegen, um mit dem Aufbau einer starken Saison zu beginnen. Natürlich wollen wir den Titel gewinnen und das Team auch, wir stehen also am Beginn eines spannenden Jahres.»



Dani Sordo meinte: «Ich freue mich sehr, im Jahr 2024 zum elften Mal im Team zu sein. Ich liebe es, gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten und zu kämpfen, daher ist die Motivation, auf höchstem Niveau weiterzumachen, sicherlich vorhanden. Und ich freue mich immer noch auf den Moment, wenn man am Ende der Etappe ankommt und sieht, wie viel Zeit man hat. Ich denke, wir haben dieses Jahr eine sehr starke Mannschaftsaufstellung, die meiner Meinung nach dem Team zum Erfolg verhelfen kann. Jeder Fahrer hat viel Erfahrung und wir haben jetzt auch ein Auto, mit dem wir gute Ergebnisse erzielen können. Mein Ziel ist es, bei jeder Rallye, an der ich teilnehme, konkurrenzfähig zu sein und dem Team – und meinen Teamkollegen – beim Kampf um die Titel zu helfen.»



Esapekka Lappi merkte an: «Da wir im dritten Auto mit zwei anderen Mannschaften antreten, ist es unser Hauptziel, Thierry und Ott bei ihrem Kampf um den Fahrertitel zu unterstützen und dem Team beim Kampf um den Herstellertitel zu helfen. Das hindert uns jedoch nicht daran, Siege anzustreben, also werden wir alles daran setzen, bei jeder Rallye so gut wie möglich abzuschneiden. Letztes Jahr war für uns alles neu, daher ist es hilfreich, dass wir das Team und das Auto jetzt sehr gut kennen. Im Jahr 2023 konnten wir das Auto außerdem stärker in die Richtung weiterentwickeln, die zu meinem Fahrstil passte, und es schneller machen. Insgesamt gehe ich davon aus, dass sich in dieser Saison alles viel natürlicher anfühlen wird und wir 2024 wettbewerbsfähiger sein werden.»



Andreas Mikkelsen verriet: «In den letzten Jahren haben wir darum gekämpft, wieder in die Rallye 1 einzusteigen, daher bin ich sehr dankbar, dass ich 2024 die Gelegenheit habe, gegen die Großen in der Top-Kategorie von Hyundai Motorsport anzutreten. Es sind einige bekannte Gesichter dabei. Nun gibt es viele neue Leute und ein neues Management, die die Dinge voranbringen. Für uns ist klar, dass unsere Aufgabe darin besteht, sowohl Thierry als auch Ott zum Gewinn des Fahrertitels zu verhelfen. Der Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir bei jeder unserer Rallyes gute Leistungen erbringen und ihren Rivalen Punkte wegnehmen. Es wird immer schwierig sein, vor diesen Jungs ins Ziel zu kommen, aber das ist mein Ziel.“ (Hyundai)