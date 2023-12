Volles Haus bei der Rallye Monte Carlo 2024

Die Rallye Monte Carlo, die älteste Rallye der Welt, meldet für ihre 92. Ausgabe (25. – 28. Januar 2024) volles Haus für die 70 verfügbaren Plätze beim traditionellen Saisonauftakt der Weltmeisterschaft.

Für die 92. Ausgabe der berühmtesten Veranstaltung im Kalender hatten die Veranstalter 70 Plätze eingeplant. Sie wurden schnell zugewiesen. Die Liste der glücklichen Gewinner wird am Montag, den 8. Januar, vom Veranstalter, dem Automobile Club de Monaco (ACM), bekannt gegeben. Nachdem der Servicepark zwei Jahre lang im Hafen von Monaco ansässig war, kehrt er in die Stadt Gap in den Hautes-Alpes zurück und wird sehr voll und eng sein.

Allein die drei Teams, die Rally1-Fahrzeuge einsetzen, werden viel Platz beanspruchen, auch wenn es letztendlich nur acht Autos sind. Der der WRC2 zugewiesene Platz dürfte größer sein. Es bleiben noch einige Unbekannte. Die Ankunft von Yohan Rossel und Nikolay Gryazin mit ihren C3s ist bestätigt. Die große Frage ist, wie viele Toyota Yaris Rally2 es geben wird. Jari-Matti Latvala glaubt, dass vier der zuvor fünf angekündigten Rallye-Neulinge für dieses erste Treffen bereit sein werden. Einen wird Bryan Bouffier bei seinem Comeback nach vier Jahren Pause steuern. Auch Jan Solans soll einen Yaris Rally2 pilotieren.

Das Rally2-Feld ist bereits gut gefüllt

Auf Straßen, die er kennt, wird Bouffier (45 Jahre), Sieger der IRC-Rallye Monte Carlo 2011 im Peugeot 208 S2000, in der WRC2 mit jungen Leuten konfrontiert, die in der Welt glänzen wollen, wie Lauri Joona (27 Jahre alt) in einem Skoda Fabia RS, Pepe Lopez (28 Jahre), der den dritten WRC2-Platz bei der Rallye Monte Carlo 2023 belegte, oder Roberto Daprà (22 Jahre alt), der von der aus der Europameisterschaft (ERC) kommt und mit Hilfe des italienischen Verbandes ein Programm im Škoda Fabia von Delta Rally absolvieren soll.

Bei den Amateurfahrern dürfte der Schweizer Olivier Burri mit seinem 26. Rekordstart bei der Rallye Monte Carlo einer der Kandidaten für einen guten Endplatz sein. Wenn sich alles bestätigt, dürfte die Team von Saint-Hippolyte-du-Fort mit mehreren Alpine A110 antreten.

Die Teilnehmer müssen 324,44 km auf Bestzeit zurücklegen, aufgeteilt in 17 Sonderprüfungen. Nach der Startzeremonie um 16:52 Uhr am Donnerstag, 25. Januar 2024, in Monaco wird die 51. Saison der Rallye-Weltmeisterschaft mit den ersten zwei sportlichen Kriterien in der Dunkelheit gegen 20:35 Uhr und 21:58 Uhr eröffnet, genau in einem Monat.

Zeitplan der Rallye Monte Carlo 2024:

Mittwoch, 24.01.2024:

16:31 – 20:30 Uhr: Shakedown «Route de la Garde» (3,28 km)

Donnerstag, 25.01.2024:

16:52 Uhr: Start am Casino Monte Carlo

20:35 Uhr: WP 1 «Thoard – Saint Geniez» (21,01 km)

21:58 Uhr: WP 2 «Bayons – Bréziers» (25,19 km)

23:11 Uhr: Service IN Gap

Freitag, 26.01.2024:

08:03 Uhr: Re-Start in Gap

08:51 Uhr: WP 3 «St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie Neuve 1» (16,68 km)

10:24 Uhr: WP 4 «Champcella – Saint-Clément 1» (17,87 km)

11:57 Uhr: WP 5 «La Bréole – Selonnet 1» (18,31 km)

13:25 Uhr: Service Gap

14:53 Uhr: WP 6 «St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie Neuve 2» (16,68 km)

16:29 Uhr: WP 7 «Champcella – Saint-Clément 2» (17,87 km)

18:02 Uhr: WP 8 «La Bréole – Selonnet 2» (18,31 km)

19:17 Uhr: Service IN Gap

Samstag, 27.01.2024:

07:12 Uhr: Re-Start in Gap

08:02 Uhr: WP 9 «Esparron - Oze 1» (18,79 km)

09:53 Uhr: WP 10 «Les Nonières – Chichilianne 1» (20,04 km)

11:06 Uhr: WP 11 «Pellafol – Agnières-en-Dévoluy 1» (21,37 km)

12:39 Uhr: Service Gap

14:05 Uhr: WP 12 «Esparron - Oze 1» (18,79 km)

15:53 Uhr: WP 13 «Les Nonières – Chichilianne 2» (20,04 km)

17:06 Uhr: WP 14 «Pellafol – Agnières-en-Dévoluy 2» (21,37 km)

19:27 Uhr: Service IN Gap

Sonntag, 28.01.2024:

06:21 Uhr: Re-Start in Gap

07:04 Uhr: WP 15 «La Bréole – Selonnet 3» (18,31 km)

08:35 Uhr: WP 16 «Digne-les-Bains – Chaudon-Norante» (19,01 km)

12:15 Uhr: WP 17 «La Bolléne-Vesubie – Col de Turini» (14,80 km)

14:15 Uhr: Ziel in Monaco