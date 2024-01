Ogier mit Toyota zum zehnten Monte-Sieg 22.01.2024 - 17:05 Von Toni Hoffmann

© Toyota «Black» Toyota GR Yaris Rally2 beim Monte-Test

Toyota strebt einen erfolgreichen Start in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 mit dem zehnten Sieg von Sébastien Ogier bei der berühmten Rallye Monte-Carlo vom 25. bis 28. Januar an.

Das Team geht mit großen Ambitionen in die neue Saison, nachdem es in den letzten drei Jahren jeweils einen Hattrick bei den Hersteller-, Fahrer- und Beifahrertiteln gewonnen hat. Der Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid wurde kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, um ihn noch stärker zu machen: Der Motor wurde aktualisiert, um das Ansprechverhalten bei niedrigen Geschwindigkeiten und die Drehmomentkurve zu verbessern. Mittlerweile sieht das Auto für die neue Saison dank einer auffälligen mattschwarzen Lackierung völlig anders aus.



Während die technischen Vorschriften stabil bleiben, wurde das WRC-Punktesystem für 2024 radikal geändert, um das sportliche Spektakel am letzten Tag der Rallyes zu verbessern. Die Punkte werden nun auf der Grundlage der Positionen am Ende des Samstags auf einer Skala von 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 vergeben, obwohl die Teams das Ziel der Rallye am Sonntag noch erreichen müssen, um diese Punkte zu erhalten. In einer separaten Wertung werden alle Etappen am Sonntag zusammengefasst und Punkte auf einer Skala von 7-6-5-4-3-2-1 vergeben. Die Power Stage zum Abschluss der Rallye bleibt bestehen und bietet bis zu fünf Bonuspunkte.



Toyota wird sich bei der Rallye Monte-Carlo hohe Ziele setzen, mit einem Fahreraufgebot, zu dem auch Sébastien Ogier gehört, der 2023 seinen neunten Rekordsieg bei der Veranstaltung errang, die erneut in seiner Heimatstadt Gap in den französischen Alpen stattfindet. Elfyn Evans war letztes Jahr Zweiter in der Meisterschaft mit drei Siegen, darunter die Endrunde in Japan, und hat in der Vergangenheit in Monte Carlo eine starke Bilanz vorzuweisen, mit einem besten zweiten Platz im Jahr 2021. Takamoto Katsuta schließt das TGR WRC Challenge-Programm in die Vollversion ab.



Die Rallye Monte-Carlo, die älteste und bekannteste Veranstaltung im WRC-Kalender, gilt aufgrund der oft wechselhaften Wetterbedingungen, die zu Eis und Schnee auf den Asphaltstraßen führen können, auch als eine der anspruchsvollsten. Daher ist die Wahl des Reifens von entscheidender Bedeutung. Passend zu den jeweiligen Bedingungen steht ein erweitertes Gummisortiment – teilweise mit Spikes – zur Verfügung.



Der Servicepark kehrt nach zwei Jahren in Monaco selbst nach Gap zurück. Das Fürstentum wird weiterhin die Startzeremonie am Donnerstagnachmittag ausrichten, bevor zwei Nachtprüfungen näher an Gap stattfinden. Am Freitag gibt es eine Rückkehr zu drei Prüfungen direkt östlich von Gap, die jeweils zweimal zu beiden Seiten des Mittagsdienstes durchgeführt werden. Der Samstag folgt einem ähnlichen Format mit drei wiederholten Entscheidungen westlich von Gap, einschließlich der Les Nonières-Prüfung, die zuletzt 1997 stattfand.



Die letzte Etappe am Sonntag beginnt in Gap mit einem dritten Besuch der Etappe La Bréole-Selonnet am Freitag, gefolgt von einem einzigen Pass über den Col du Corobin von Digne-Les-Bains. Die Power Stage zum Abschluss der Rallye führt bergauf in Richtung des legendären Col de Turini, bevor auf dem Casino-Platz in Monaco die offizielle Preisverleihung stattfindet.



Die Rallye Monte-Carlo wird auch das WRC-Debüt des GR Yaris Rally2 sein. Vier Autos werden im Einsatz sein, die von vier verschiedenen Kundenteams eingesetzt werden: Printsport für Sami Pajari, Burton Racing für Stéphane Lefebvre, ERACE WRT für Bryan Bouffier und Teo Martín Motorsport für Jan Solans. Lefebvre, Bouffier und Solans sind alle gemeldet, um in der ersten Runde WRC2-Punkte zu sammeln.



In einem weiteren aufregenden Debüt werden die Special Edition GR Yaris-Modelle von Sébastien Ogier und Kalle Rovanperä am Donnerstag um 14:45 Uhr vor Beginn der Rallye auf dem Casino Square in Monaco enthüllt.



Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Wir haben in den letzten Saisons einige fantastische Erfolge erzielt und hoffen natürlich, dass wir dies auch im Jahr 2024 fortsetzen können. Wir erwarten eine noch größere Herausforderung und es wird noch schwieriger, alle Titel zu gewinnen. Unser oberstes Ziel wird es sein, erneut die Herstellermeisterschaft zu gewinnen, und wenn wir auch noch die Fahrer- und Beifahrermeisterschaft gewinnen können, wäre das ein wirklich toller Bonus. Unser Team arbeitet ständig hart daran, das Auto im Laufe der Saison weiterzuentwickeln und es zu einem immer besseren Auto zu machen. Mit der Rallye Monte-Carlo beginnen wir mit einer der anspruchsvollsten Rallyes, und ich denke, ein gutes Wochenende dort kann einem wirklich einen Selbstvertrauensschub geben. Elfyn und Taka werden also versuchen, den bestmöglichen Start in ihre Saison zu schaffen, und es ist immer aufregend, Seb auf seinen Heimstraßen, auf denen er zuvor so stark war, mit uns fahren zu sehen. Wir sind auch sehr gespannt darauf, den GR Yaris Rally2 in Aktion zu sehen: Nach den Tests sind wir zuversichtlich in das Auto, aber erst jetzt im Wettbewerb können wir wirklich erkennen, auf welchem Niveau es sich befindet, und mehr Feedback für die zukünftige Entwicklung sammeln.»



Elfyn Evans: «Es ist immer aufregend, eine neue Saison zu beginnen, besonders mit der Rallye Monte-Carlo. Die Saison 2023 war für uns eine schöne Entwicklung, die gezeigt hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Natürlich wollen wir im Jahr 2024 noch mehr, aber es wird nicht einfach sein, das zu erreichen. Wir wissen, dass die Konkurrenz wie immer hart sein wird, deshalb arbeiten wir als Team ständig daran, uns kontinuierlich zu verbessern und sind bereit, in dieser Saison unser Bestes zu geben. Da sich die Rallye Monte-Carlo in diesem Jahr wieder nach Norden verlagert, ist es viel wahrscheinlicher, dass winterliche Bedingungen Teil der Herausforderung sein werden. Wir hatten bei unserem Test vor der Veranstaltung einige schwierige Bedingungen, sodass wir gut trainieren konnten, aber bei dieser Rallye geht es vor allem darum, uns an die Bedingungen anzupassen, mit denen wir am Wochenende konfrontiert werden.»



Sébastien Ogier: «„Ich bin froh, nach all den Jahren wieder am Start einer Saison zu sein und nutze diese Chance mit beiden Händen. Die letzten paar Jahre haben mit dem Team viel Spaß gemacht und wir konnten einige gute Ergebnisse erzielen. Ich denke, wir wollen so lange wie möglich so weitermachen und das ist der Plan für 2024, natürlich beginnend mit der Rallye Monte-Carlo. Für mich ist dies ein Muss und es gibt große Hoffnungen für diese erste Rallye. Ich denke, es ist diese Rallye, die man mehr respektieren muss als jede andere, da die Bedingungen sehr herausfordernd sein können und es daher keine Garantie gibt. Zahlen sind nie meine Hauptmotivation, aber wenn ich bei diesem Event den zehnten Sieg erringen könnte, wäre das etwas ganz Besonderes.»



Takamoto Katsuta: «Es ist immer schön, wieder in den Bergen rund um Monte Carlo zu sein und bereit für den Start in eine neue Saison. Jedes Jahr gibt es mehr Erwartungen, aber ich mag diesen Druck und möchte an der Spitze kämpfen, deshalb werde ich versuchen, im Jahr 2024 noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte konstant im Kampf um das Podium sein und versuchen, einen ersten Sieg zu erringen. Ich werde es genießen und weiterhin an meine Grenzen gehen und hart arbeiten. Die Ingenieure geben sich große Mühe, das Auto weiter zu verbessern, und ich spüre im Werk, dass alle hart arbeiten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir noch besser sein können als im letzten Jahr. Die Rallye Monte-Carlo ist eine der schwierigsten Rallyes, was die Bedingungen und die schwierige Reifenwahl angeht, aber wir sind der Herausforderung gewachsen.» (Toyota)