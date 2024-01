Rallyedirektor Wheatley: «2024 ein spannendes Jahr»

Während die Saison 2024 in etwas mehr als drei Wochen auf den Strecken der Rallye Monte-Carlo beginnt, zog FIA-Rallyedirektor Andrew Wheatley eine Bilanz der aktuellen Situation in der Rallye-Welt-Meisterschaft (WRC).

Zunächst einmal glaubt der Brite, dass das Fehlen von Kalle Rovanperä im Rennen um den Titel 2024 das Interesse an der Weltmeisterschaft in diesem Jahr nicht beeinträchtigen wird.

«Ich unterstütze Kalles Entscheidung, eine Pause von der Vollzeit-WRC-Teilnahme einzulegen, voll und ganz», erklärte Wheatley. «Er ist erst 23, hat aber bereits zwei WRC-Titel gewonnen und ist in dem Alter, in dem die meisten von uns fahren können. Er nahm bereits an Wettbewerben teil, bevor er 20 Jahre alt war. Er widmete sich schon in jungen Jahren dem Rennsport und erzielte so lange Erfolge, dass er viel Energie aufgewendet haben muss. In Zukunft hofft er, mit Jonne weiterhin WRC-Titel zu gewinnen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er es tun wird. Wir können uns auf eine weitere spannende und unvergessliche WRC-Saison im Jahr 2024 freuen, und ich glaube nicht, dass Kalles Entscheidung irgendeinen Einfluss darauf haben wird.»

Andererseits begrüßte Andrew Wheatley die Saison 2023 und hob insbesondere die Anzahl der verschiedenen Gewinner im Laufe des Jahres hervor.

Wheatley fuhr fort: «Ich bin sehr zufrieden mit der WRC. Alle drei Hersteller haben mindestens zwei Veranstaltungen gewonnen und fünf Fahrer haben gewonnen. WRC2 hat mit dem WRC2 Challenger und dem Junior WRC ein beispielloses Interesse geweckt. Zudem fand erstmals seit 2019 wieder eine Veranstaltung in Südamerika statt. Die Rallye-Europameisterschaft ERC feiert ihr 70-jähriges Jubiläum mit einer neu gestalteten Rallye-Europa – 332 Fahrer sammelten in der Serie 2023 Punkte, außerdem gab es mit vier verschiedenen Rallye-Autos Sieger. Nach einer hervorragenden Lernsaison werden die FIA Rally Stars vier junge Fahrer in der Junior WRC einsetzen.»