Sardinien führt neue 48-Stunden-Rallye ein

Beim italienischen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf der Mittelmeerinsel Sardinien wird das experimentelle Kompaktformat getestet, alle 16 Prüfungen werden innerhalb von 48 Stunden absolviert.

Sardinien (30. Mai – 02. Juni 2024) ist die erste Veranstaltung, die eine neue Veranstaltungsstruktur «basierend auf den neuen FIA-Richtlinien ab 2025» testet, um Rallyes operativ kürzer zu machen, was einige Fahrer und Insider vorschlugen.

Das traditionelle «Kleeblatt»-Format mit drei Prüfungen, die zweimal am Tag durchgeführt werden, mit einem Service dazwischen, wurde aussortiert, obwohl die Veranstaltung immer noch an einem vollständig zentralen Ort stattfindet: Alghero wird den Servicepark erneut beherbergen, nachdem er letztes Jahr an der Ostküste Sardiniens in Olbia untergebracht war.

Das neue Veranstaltungsdesign sieht den Shakedown am Freitagmorgen vor, gefolgt von zwei Prüfungen am Nachmittag, die zweimal gefahren werden, mit nur einem Regrouping, ohne Reifenmontagezone oder Service dazwischen.

Am Samstagmorgen werden Tempo Pausania und Tula zweimal als Paar gefahren, mit nur einem Regrouping dazwischen, gefolgt von einer Reifenmontagezone und dann einem weiteren Prüfungspaar, das zweimal hintereinander gefahren wird: Monte Lerno und Coiluna-Loelle, wiederum mit nur einem Regrpouping dazwischen.

Die Rallye endet mit einer traditionelleren Sonntagsroute: Cala Flumini und Sassari werden jeweils zweimal absolviert, wobei Sassari als dann abschließende Powerstage gewertet wird.

Insgesamt werden 266,48 Kilometer auf Bestzeit zurückgelegt.