WP 11: Nach Katsuta-Pech Lappi ungefährdet vorne

Der zweite Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im winterlichen Nord-Schweden schreibt weiter seine eigene Story, nach dem Pech des Rivalen Takamoto Katsuta führt zur Mitte der zweiten Etappe Esapekka Lappi klar.

Das Favoritensterben ging weiter. Der Japaner Takamoto Katsuta versenkte auf der zweiten Samstag-Entscheidung seine bisherige Bestleistung mit der kurzfristigen ersten WRC-Führung und dem späteren zweiten Platz in einer der vielen Schneewänden in den tief verschneiten Wäldern um Umea. In seinem Toyota GR Yaris Rally1 lag er im Kampf um die Führung bis zu seinem Missgeschick nur neun Zehntelsekunden hinter dem Leader Esapekka Lappi, der im Hyundai i20 N Rally in Schweden in seine Kurzsaison gestartet war. Nach dem Katsuta-Pech Pech erbte der Auftaktfünfte Adrien Fourmaux im Ford Puma Rally1 den Ehrenrang, aber schon 1:24.3 Minuten hinter Lappi.

Spitzenreiter Lappi erklärte: «Ich war immer im sicheren Bereich, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Das Wetter ist wie es ist. Wir berühren die Wände nicht. Die letzten Kilometer waren wirklich kompliziert, es gab überhaupt keinen Grip.»

Fourmaux nach seiner Bestzeit auf der WP 11: «Wir haben vorher etwas am Setup geändert. Ich bin mit meiner Pace hier ziemlich zufrieden. Es wäre mein erster Podiumsplatz, also müssen wir jetzt auf der Straße bleiben.»

Elfyn Evans rückte nach dem Ausfall seines Teamkollegen Katsuta auf den dritten Rang (+ 1:40,5) vor. Der Auftaktsieger und WM-Leader Thierry Neuville, Schweden-Sieger 2018, verbesserte sich inzwischen auf den fünften Platz (+ 2:42,9, scheint weiter mit Problemen zu kämpfen. «Es ist nicht viel besser, es funktioniert nicht. Wir versuchen in jeder Phase, die Einstellungen zu ändern, aber es funktioniert nicht. Wir haben Probleme. Außerdem haben wir im letzten Teil die Gegensprechanlage verloren. Wir können nichts tun.»

In der WRC2 gibt der Einheimische Oliver Solberg im Skoda Fabia RS Rally2 auf P4 deutlich das Tempo. Nach elf der 18 Prüfungen lag der Sohn des Ex-Weltmeisters Petter Solberg 58,9 Sekunden vor der ihn jagenden Toyota-Meute mit dem Finnen Sami Pajari auf dem zweiten WRC2-Rang und dem sechsten Zwischenrang im besten Yaris Rally2, 3,9 Sekunden vor seinem Landsmann und Yaris-Kollegen Roope Korhonen.

Beim Auftakt zur Junioren-Weltmeisterschaft rangierte Fabio Schwarz, der noch 18jährige Sohn von Armin Schwarz, im Fiesta Rally3 in der Juniorwertung hinter dem Schweden Mille Johansson und dem Esten Romet Jürgensson unter den 19 Startern auf dem dritten Platz (+ 2:27,0 Minuten zu Johnasson).