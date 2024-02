Hyundai Motorsport in Schweden in neuem Design 13.02.2024 - 10:49 Von Toni Hoffmann

Hyundai Motorsport hat am Dienstag seine neuen Farben für die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 enthüllt, die eine Hommage an 10 Jahre N in der WRC darstellen.

Die brandneue Lackierung wird an diesem Wochenende (15.-18. Februar), bei der Rallye Schweden, dem zweiten Lauf der Saison, auf dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Premiere feiern. Das neue Design zelebriert die Verbindungen zwischen Hyundai Motorsport, Hyundai N und der Hyundai Motor Company.



Hyundai Motorsport hat vor der Rallye Schweden diese Woche einen völlig neuen Look für die Saison der FIA World Rally Championship (WRC) 2024 enthüllt, die eine Hommage an 10 Jahre N in der WRC darstellt. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 arbeitet Hyundai Motorsport mit der Hyundai Motor Company zusammen, um die Erkenntnisse aus seinen Motorsportaktivitäten in die leistungsstarken Straßenfahrzeuge von Hyundai einfließen zu lassen. Die neue Lackierung ist eine Hommage an diese Verbindung, wobei der Schwerpunkt auf einem N-Aufkleber liegt, der sich über beide Seiten des Wagens erstreckt.



Das Motiv ist eine Hommage an den Hyundai Net-Ethos «Never Just Drive». Das Unternehmen stellt Hochleistungsfahrzeuge her, die hohen Qualitätsstandards genügen und gleichzeitig seinen Kunden Autos bieten, die Spaß beim Fahren machen und praktisch sind. Die Lackierung knüpft an eine umfassendere Kampagne von Hyundai N an, mit der das zehnjährige Bestehen der Marke in der FIA WRC gefeiert wird. Die neue N-inspirierte Lackierung wird erstmals bei allen drei Fahrzeuge des Hyundai Shell Mobis World Rally Team in Schweden zum Einsatz kommen.



Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Während einige unserer Kollegen das neue Mondjahr feiern, markieren wir auch einen Neuanfang mit einer völlig neuen Lackierung für den Rest der FIA WRC-Saison. Das Design wurde als Hommage an unsere enge Zusammenarbeit mit Hyundai N und der Hyundai Motor Company entworfen und ergänzt deren Feierlichkeiten anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens in der Königsklasse des Rallyesports. Zehn Jahre nach unserer allerersten Rallye Monte-Carlo war es ein unglaublicher Moment, die Saison 2024 mit einem Sieg bei einem der legendärsten Events der WRC-Geschichte zu beginnen, und es passt, dass die Monte-Carlo-Farben von Thierry und Martijn in Erinnerung bleiben Geschichtsbücher.»



Till Wartenberg, Vizepräsident von N Brand und Motorsport, sagte: «Wir freuen uns, dass das N Brand-Logo im Mittelpunkt der Hyundai Motorsport WRC-Lackierung 2024 steht. Die Verbindung zwischen unseren Hochleistungsautos und unseren Motorsportaktivitäten ist von Jahr zu Jahr stärker geworden, von unserer Teilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bis hin zu Entwicklungen wie dem NPX1. Der neue Look würdigt diese Assoziation perfekt; Fans und Kollegen können dieses komplizierte Stück Rallye-Auto nun mit ihrem straßentauglichen Hyundai-Auto in Verbindung bringen. Wir freuen uns darauf, mit diesem markanten neuen Design viele Erfolge zu feiern.» (Hyundai)