Schwedischer «Schneewalzer» auf ServusTV life

Ott Tänak gewann 2023 in Schweden

Der Salzburger TV-Sender ServusTV wird auch den zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im verschneiten Schweden mit Live-Streaming begleiten.

Durch den Umzug ins das nördlichere Umea soll beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeister eine echte Winterrallye auf verschneiten und vereisten Pisten in den schwedischen Wäldern geboten werden. In den zwei letzten Jahren hat das alles gepasst.

Und ServusTV möchte im Live-Streaming (gute Englisch-Kenntnisse erforderlich) auf einigen der 18 Prüfungen dabei sein. Die erste Einblendung erfolgt schon für die erste Prüfung am späten Donnerstagabend, 15. Februar 2024, ab 19:00 Uhr vom ersten Durchgang des 5,16 km langen Umea-Sprints.

Am Samstag, 17. Februar 2024, ist ServusTV mit der ersten Schalte von der ersten Passage der 14,23 km WP 10 «Sarsjöliden» ab 08:30 Uhr wieder am Start. Ab 15:00 Uhr steht im Live-Programm von ServusTV dann der zweite Durchgang (WP 13) diese Entscheidung an.

Das Schweden-Finale am Sonntag, 18. Februar 2024, überträgt ServusTV (in der Hoffnung mit Walter Zipser und seinem Co-Kommentatoren Andreas Aigner) ab 12:00 Uhr von der abschließenden 10,08 km langen Power Stage «Umea 2».

Die Rallye Schweden auf ServusTV:

Donnerstag, 15. Februar 2024:

19:00 Uhr: WP 1 – Umea Sprint 1 (5,16 km)

Samstag, 17. Februar 2024:

08:30 Uhr: WP 10 – Sarsjöliden 1 (14,23 km)

15:00 Uhr: WP 13 - Sarsjöliden 2 (14,23 km)

Sonntag, 18. Februar 2024:

12:00 Uhr: WP 18 – Umea2 / Power Stage (10,08 k