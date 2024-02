Schweden-Shakedown geht an Esapekka Lappi

Der finnische Saisonneueinsteiger Esapekka Lappi hat im Shakedown des zweiten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im verschneiten Schweden im Hyundai i20 N Rally1 die schnellste Zeit gesetzt.

Esapekka Lappi ist bei seinem ersten offiziellen Einsatz 2024 im Hyundai i20 N Rally1 bei der Rallye Schweden mit einem Aha-Erlebnis gestartet. Auf der 5,42 km langen Teststrecke setzte er mit 2:45,9 Minuten die schnellste, wenn auch inoffizielle Zeit. Für die zweite Überraschung sorgte der Franzose Adrien Fourmaux, der im Ford Puma Rally1 von M-Sport mit 2:46,5 Minuten, zwei Zehntelsekunden schneller als der zu Hyundai zurückgekehrte Vorjahressieger Ott Tänak die zweitbeste Zeit markierte.

Hinter dem Doppelchampion und Noch-Titelverteidiger Kalle Rovanperä (2:47,2), der in Schweden im Toyota GR Yaris Rally1 sein Kurzprogramm startete, reihte sich auf der fünften Position (2:48,8) der Auftaktsieger und Tabellenführer Thierry Neuville im dritten Hyundai i20 N Rally1 ein.

Nach dem Start um 19:00 Uhr in der nordschwedischen Universitätsstadt Umea findet in der Red Barn Area ab 19:05 Uhr die erste Prüfung über 5,16 km statt (Live-Streaming bei ServusTV). Die erste von drei Etappen wird am Freitag mit sieben Entscheidungen ab 08:58 Uhr fortgesetzt und endet mit einem weiteren Durch der Red Barn Area ab 19:05 Uhr wieder in Umea.

Die einzige Winterrallye im WRC-Kalender führt über 1.202 Gesamtkilometer und 18 Prüfungen (= 300,10 km). Sie endet am Sonntagmittag traditionell mit der abschließenden Power Stage (Live-Streaming auf ServusTV) ab 12:15 Uhr.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (5,42 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:45,9 2 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:46,5 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:46,7 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:47,2 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:48,8 6 Evans/Martin (GB), Toyota 2:49:9 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:50,5 8 Munster/Louka (L/B), Ford 2:52,1 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 2:56,1 10 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 2:56,7

Fahrer-WM - Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1