Latvala/Toyota: «Safari ist unsere große Chance» 09.03.2024 - 16:17 Von Toni Hoffmann

© Toyota Die vier siegreichen Toyota im Kenia-Service

Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, hat die Rallye Safari Kenia in diesem Monat als die perfekte Veranstaltung für sein Team bezeichnet, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Das in Jyväskylä ansässige Team hat die ersten beiden Runden der diesjährigen FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gegen seinen Rivalen Hyundai Motorsport verloren. Latvala möchte diesen Trend umkehren und einen koreanischen Hattrick zu Beginn der Saison verhindern. Und die jüngste Geschichte steht ganz klar auf der Seite von Toyota – seit der afrikanische Klassiker 2021 in die Serie zurückkehrte, ist der Yaris dort ungeschlagen, mit den beiden Vierfach-Erfolgen 2022 und 2023.



Trotz dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz bei einem so harten Event bleibt Latvala bescheiden. «Ich freue mich wirklich auf Kenia», sagte Latvala. «Natürlich ist der Zeitpunkt jetzt anders, der Termin ist vorgezogen und es wird in der Regenzeit stattfinden – das wird eine ziemlich große Herausforderung sein. Aber ich denke, dass die Zuverlässigkeit eine unserer Stärken war, was natürlich gut ist, wenn wir nach Kenia gehen. Wir müssen dort sehr geduldig sein, denn die ersten beiden Veranstaltungen der Saison liefen nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Es ist also eine Rallye, bei der wir meiner Meinung nach wirklich wieder auf die Beine kommen wollen.»



Der amtierende Weltmeister – und ehemalige Safari-Sieger – Kalle Rovanperä bleibt im Team und fährt neben den Stammspielern Elfyn Evans und Takamoto Katsuta beim ostafrikanischen Event in Naivasha (28. – 31. März).