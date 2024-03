Safari: Toyota mit Rovanperä, ohne Ogier 05.03.2024 - 11:05 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Kenia ist die dritte Station 2024

29 Teams sind für den dritten und einzigen afrikanischen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) Ende März in Kenia gemeldet, am Start Kalle Rovanperä, während Vorjahressieger Sébastien Ogier verzichtet.

Die Rallye Safari zählt nach dem Comeback 2021 zum vierten Mal in Folge zur WRC. Die kenianische Veranstaltung, die sonst im Juni ausgetragen wird, wurde um einige Monate vorverlegt und findet nun Ende März (28. - 31. März) wie ganz früher an Ostern statt.



Aus organisatorischer Sicht ist dies die einzige große Änderung in Bezug auf die Rallye in Kenia. Was die Hersteller betrifft, muss Toyota auf den Vorjahressieger der Sébastien Ogier wie geplant verzichten. In seiner Rolle als Teilzeitpilot wird der achtfache Weltmeister Ogier erneut Kalle Rovanperä den Vortritt lassen, der in dieser Saison ebenfalls in einem Teilprogramm antritt. Elfyn Evans und Takamoto Katsuta, die aktuellen Starter, vervollständigen das japanische Kontingent.



Esapekka Lappi gewann im Februar in Schweden bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr und erhielt erneut das Vertrauen von Hyundai. Das in Alzenau agierende südkoreanische Team beschloss, ihn für eine zweite Rallye in Folge zu einzusetzen. Da es Hyundai-Rückkehrer Ott Tänak schwierig ist, die von ihm gewünschten Leistungen zu liefern, wird der Weltmeister von 2019 versuchen, in Ostafrika wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und schließlich wird Thierry Neuville, Tabellenführer in der Fahrerwertung, versuchen, an die gute Dynamik seines Siegers Monte-Carlo zu Beginn der Saison anzuknüpfen.



Neben denen von Adrien Fourmaux und Grégoire Munster wird es auf der Safari-Seite einen dritten Ford Puma geben. Gentleman-Fahrer Jourdan Serderidis erklärte seinen Rücktritt vom Rücktritt und hat beschlossen, für seinen ersten Rally1-Einsatz im Jahr 2024 nach Kenia zu reisen.