Schnorchel auf allen Rally1 für Kenia 12.03.2024 - 12:36 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Der Schnorchel am Siegerauto von Colin McRae 1999

Die Verschiebung der Rallye Kenia, dritter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), auf den alten Ostern-Termin und in der Regenzeit führt dazu, dass die Rally1-Autos bei der Luftzufuhr mit Schnorcheln ausgerüstet sind.

Schnorchel, die dieses Jahr nur für die Kenia-Rallye zugelassen sind, werden bei der Rally1 für diese Veranstaltung zum Einsatz kommen. Dieses Zubehör, das von den meisten Mitbewerbern bei alten Safari-Editionen verwendet wurde, trägt dazu bei, den Motor vor Staub und Wasser zu schützen. Es kann offensichtlich bei Furtüberquerungen und/oder in weichem «Fesh-Fesh»-Sand sehr nützlich sein.



Die drei Teams konnten diese Modifikation sichtbar an der Vorderseite jedes Autos testen. Während Toyota in Portugal und Hyundai in Spanien testeten, machte M-Sport dies im heimischen England.



Letztes Jahr war die Situation bei Rally2-Fahrzeugen, die zur Verwendung eines solchen Zubehörs berechtigt waren, im Gegensatz zu Rally1-Fahrzeugen recht seltsam. Der Schwede Oliver Solberg nutzte insbesondere einen Schnorchel an seinem Skoda Fabia RS Rally2.