Latvala hofft beim Heimspiel auf 2. Hybrid-Start 15.03.2024 - 09:49 Von Toni Hoffmann

© Toyota Jari-Matti Latvala 2023 in Finnland

Jari-Matti Latvala, Teamchef bei Toyota Gazoo Racing, hofft, dass er bei der diesjährigen Rallye Finnland zum zweiten Mal in Folge in einem GR Yaris Rally1 an den Start gehen kann.

Der Finne war im Vorjahr zurück in der großen Zeit des Sports und fuhr bei seinem Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im Jahr 2023 zum ersten Mal ein Rally1-Auto konkurrenzfähig, und jetzt möchte er bei der im August in Jyväskylä stattfindenden Veranstaltung eine weitere Chance haben. 2023 wurde er zusammen mit dem Testpiloten Juho Hänninen Fünfter.



Er sprach mit der Führungsspitze von Toyota über den Trip. Latvala gab zu, dass er gehofft hatte, bei seinem Heimrennen der finnischen Rallye-Meisterschaft, der SM Tuuri Ralli, am vergangenen Wochenende eines der Weltmeisterautos des letzten Jahres fahren zu können.



«Wir redeten darüber, was möglich ist», sagte er. «Mal sehen, was wir tun können. Wir hatten einige Diskussionen über den Einsatz des Autos bei meiner Heimrallye, aber aufgrund des Safari-Testplans war dies nicht möglich. Es wäre natürlich wirklich schön, wieder bei der Rallye Finnland starten zu können.»



Latvala hat dreimal sein WRC-Heimspiel gewonnen und erreichte letzte Saison – bei seinem ersten Rallye-1-Einsatz – im Yaris mit Hybridantrieb den fünften Platz.



Sein Einsatz bei seiner lokalen Rallye am vergangenen Wochenende war nicht ganz so erfolgreich: Da er nicht in der Lage war, ein Werksauto zu fahren, rollte er seinen eigenen Celica Turbo 4WD an und schied aus, nachdem er eine Kurve etwas zu eng angegangen war.