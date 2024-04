Tickets für Zentral Europa Rallye jetzt erhältlich

Volle Action an allen Tagen erleben: Rallye Pass für 99 Euro, Eintritt für Kinder unter 16 frei, limitiertes Ticket „1 of 1000“-Edition für 125 Euro erneut im Angebot, Tagespässe für einzelne Tage sind für 45 E verfügbar

125.000 Zuschauer waren im Vorjahr bei der fulminanten Premiere der Zentral Europa Rallye (CER) dabei und der Countdown für die zweite Auflage läuft bereits. Ab sofort sind Tickets für das Rallye Spektakel im Dreiländereck im Vorverkauf erhältlich. Vier Tage lang geht es für die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vom 17. bis 20. Oktober wieder über die spektakulären Asphalt-Prüfungen in Tschechien, Österreich und Deutschland. Wer sich nichts von dieser Motorsport-Action entgehen lassen möchte, kann sich ab sofort Tickets ab 45 Euro sichern. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen.

Auch dieses Jahr ist der Rallye Pass für 99 Euro verfügbar. Er bietet an allen vier Tagen Zugang zu allen Wertungsprüfungen mit über 300 Kilometern. Einzige Ausnahme: Die Super Special Stage am Auftakttag auf der Pferderennbahn in Velká Cuchle. Hierfür muss ein eigenes Ticket gelöst werden (Stehplatz 40 Euro, Sitzplatz 80 Euro). Auch die begehrte «1 of 1000“»Edition ist erneut im Angebot: Für 125 Euro können sich Besucher das Ticket als hochwertige Plastik-Karte samt Lanyard umhängen. Alle Informationen zu den Eintrittskarten, Ermäßigungen und Leistungen sind im Ticketshop unter centraleuropeanrally.eu zu finden.

Die CER als Familien-Event: Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt

Die CER ist ein Event für die ganze Familie: Deshalb können die jüngeren Besucher das Spektakel abermals kostenlos erleben. Für Fans unter 16 Jahren kann im Shop ein Kinder-Pass gebucht werden. Auch für Rallye-Fans mit Handicap gibt es Ermäßigungen: Sie können die Rallye an allen Tagen für ingesamt 50 Euro erleben – darin enthalten ist der der Gratis-Zugang für eine Begleitperson. Für alle Tickets, die es ausschließlich in gedruckter Form gibt, erfolgt der Versand voraussichtlich ab Mai. Wichtig: Alle Eintrittskarten müssen ab diesem Jahr sichtbar um den Hals getragen werden. Ein Central European Rally-Lanyard ist im Shop erhältlich.

Alle Fan-Highlights sind wieder im Programm

Das Format des WRC-Laufs im Herzen Europas enthält alle wichtigen Fan-Highlights aus dem Vorjahr: Den Auftakt gibt es beim Show-Start in der tschechischen Hauptstadt Prag bereits am Donnerstag (17. Oktober), dem die Super Special Stage folgt. Abends wird der Tross der WM-Stars um Doppel-Champion Kalle Rovanperä und CER-Titelverteidiger Thierry Neuville dann in Klatovy erwartet, wo es noch eine Abendprüfung gibt, ehe die Teams in Tschechien übernachten. Die Rallye-Hochburg ist am Freitag der Ausgangspunkt für die Freitagsetappen in Janovice nad Uhlavou, Šumavské Hoštice und Strašín. Alle Wertungsprüfungen der kompletten CER werden jeweils zweimal unter die Räder genommen.

Samstag und Sonntag geht es dann auf die Strecken in Österreich (Mühlviertel und Innviertel) und Deutschland. Auf bayerischem Gebiet wird wieder in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau gefahren. Geplant sind leicht modifizierte Strecken und auch komplett neue Wertungsprüfungen. Neu ist in diesem Jahr der Servicepark: Dieser zieht von Passau auf das Gelände des Karpfhamer Volksfestes nach Bad Griesbach um. Die Siegerehrung wird jedoch am Sonntagnachmittag wieder vor der historischen Kulisse auf dem Rathausplatz der Dreiflüssestadt Passau stattfinden.