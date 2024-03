Neuville: «Punktesystem bringt Stress am Sonntag» 22.03.2024 - 11:42 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Neuville spürt am Sonntag den Stress des neuen Punktesystems in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Der Belgier glaubt, dass es dem neuen System gelungen ist, die WRC-Sonntage spannender zu machen.

Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Punkte am Ende des vorletzten Tages vergeben, wobei auch Bonuspunkte für den letzten Tag verfügbar sind. Der Tabellenführer Neuville holte bei der Saisoneröffnungsrallye Monte Carlo jeden verfügbaren Punkt, wo das neue System kaum einen Unterschied machte. Letzten Monat in Schweden nutzte Neuvilles Titelrivale Elfyn Evans das Beste aus der überarbeiteten Struktur und holte 24 von 30 Punkten – fünf mehr als der Gesamtsieger des Events, Esapekka Lappi.



Evans gab damals zu: «Ich glaube immer noch nicht, dass es richtig ist. Esapekka hat gewonnen und er hat eine Menge weniger Punkte als ich. Was auch immer die Umstände sein mögen, ich glaube nicht, dass das richtig ist.»



Der Hyundai-Fahrer Neuville räumte ein, dass das System nicht ohne Mängel sei, und sagte: «Es ist schwer zu verstehen, aber ich denke, das Hauptziel des Punktesystems bestand darin, den Sonntag wieder interessant zu machen. Und ich denke, es ist gelungen. Der Sonntag ist wieder interessanter und jeder muss am Sonntag schnell fahren. Und wir als Wettbewerber können es auch spüren. Der Sonntagsstress ist viel höher als in den Vorjahren, weil man weiß, dass jede einzelne Etappe zählt.»



Neuville weiter: «Am Samstag musst du nehmen, was du kannst, aber am Sonntag … ich meine, ich habe am Sonntag fast die gleiche Anzahl an Punkten geholt, zwei weniger in Schweden. Ich habe am Sonntag acht genommen, von Freitag bis Samstag habe ich nur zehn genommen. Und von Freitag bis Samstag konnte ich in der Position, in der ich mich befand, nicht mehr tun, als ich getan habe. Deshalb ist der Sonntag für uns jetzt wirklich interessant, das steht fest.»



Sowohl die FIA als auch der WRC-Promoter haben bestätigt, dass sie das neue System während dieser Saison überprüfenp werden, wobei eine Weiterentwicklung des Plans möglich ist, wenn es als zu verwirrend oder unfair empfunden wird.