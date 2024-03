Schlechte Testbestimmungen bremsen junge Fahrer 18.03.2024 - 10:59 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Teemu Suninen © Hyundai Teemu Suninen 2023 in Chile © Toyota Jari-Matti Latvala

Die FIA sieht sich erneut mit Forderungen nach Änderungen der Testbestimmungen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) konfrontiert, um jungen Fahrern den Schritt auf das höchste Niveau des Sports zu erleichtern.

Hyundai-Fahrer Teemu Suninen wechselte Mitte der letzten Saison von einem i20 N Rally2 zum Rally1-Spezifikationsauto des koreanischen Unternehmens und gab zu, dass es bis zu seinem dritten Einsatz im Auto der Spitzenklasse dauerte, bis er in der Lage war, einigermaßen fahren zu können.



«Die Testbeschränkungen sind schwierig», sagte der Finne gegenüber DirtFish. «Dennoch denke ich, dass die meisten Menschen nicht begreifen, dass es nicht einfach ist, für einen halben oder einen ganzen Tag ins Auto zu steigen und dann zur Rallye zu fahren. Es gibt nicht genügend Tests. Diese aktuellen Autos unterscheiden sich stark von denen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. In Chile, bei meiner dritten Rallye im Rallye-1-Auto, hatte ich das Gefühl, den Hybrid zu verstehen und konnte mich dann nur noch auf das Fahren konzentrieren, und dann hat sich die ganze Sache verändert.»



Suninen weiter: «Aber bei der nächsten Veranstaltung bei der Zentral Europa Rallye war es wieder anders – das Auto funktioniert auf Asphalt anders. Ich denke, wir sollten einen zusätzlichen Testtag finden, um den neuen Fahrern zu helfen. Es ist gut, dass auch die neuen Fahrer dabei sind.»



Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala stimmte zu und sagte: «Im Moment ist es ein Testtag für jeden Fahrer bei jeder Rallye, was sehr wenig ist. Es ist sehr schwierig, mit so wenig Zeit Tests zu absolvieren. Der größte Kostenfaktor ist die Logistik für den Transport des Teams zum Standort. Nehmen wir an, man testet in Portugal. Sobald man vor Ort ist und dies an einem Tag macht, macht ein zweiter Tag eigentlich keinen großen Unterschied in Bezug auf die damit verbundenen Kosten.»



Latvala ergänzt: «Und für die jüngeren Fahrer ist es nicht so toll. Wenn sie zu einer Prüfung kommen, können sie das Auto ein wenig lernen, aber sie lernen es für denselben Streckenabschnitt – auf den verschiedenen Straßen, wo sie das Auto besser verstehen, wie man es einrichtet und bringt näher an die Grenzen.»