Millener/M-Sport: «Fourmaux kann siegen»

Richard Millener vom M-Sport Ford Team sagt, dass die Leistung von Adrien Fourmaux auf der Power Stage des vierten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien gezeigt hat, dass er auch siegen kann.

Der Franzose gewann am Sonntag das 14,24 km lange Finale mit 3,8 Sekunden - ein Ergebnis, das dazu beigetragen hat, seinen dritten Platz in der WRC-Fahrerwertung zu festigen. Dieser Erfolg beeindruckte Millener und hat weiteres Vertrauen aufgebaut, dass ein erster Gewinn in Sichtweite rückt.



Millener sagte: «Das war auf der Power Stage eine absolut sensationelle Performance von Adrien und zeigt mehr, dass er in der Lage ist, Rallyes sofort zu gewinnen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team an diesem Wochenende und wir zeigen weiterhin die große Dynamik, die wir in den letzten drei Veranstaltungen hatten. Ich freue mich schon sehr auf Portugal!»



Die Hoffnungen von Fourmaux auf ein viertes Top-Five-Finish in WRC platzten, als er die Lenkung an seinem Ford Puma früh am Tag beschädigte.



Fourmaux, der sechs Punkte vor Ott Tänak vor der Rallye Portugal (9 - 12. Mai) liegt, fügte hinzu: «Es war ein gutes Wochenende für uns. Wir kämpften in den ersten zwei Tagen mit Ott, manchmal fehlte uns ein bisschen Leistung und wir probierten Dinge am Setup aus.»



Fourmaux weiter: «Wir konnten viel pushen. Wir haben einen Fehler gemacht, einen kleinen Fehler mit schweren Konsequenzen, was eine Schande ist. Aber so ist es, du musst überall hier perfekt sein. Als wir einen Betonmast auf WP18 getroffen haben, haben wir uns entschlossen, zu reparieren und auf der Power Stage wirklich hart zu pushen, um Punkte zu erzielen. Wir haben die maximalen Punkte erhalten, was großartig ist, mein erster Sieg auf der Power Stage und das ist wirklich positiv.»