Sébastien Ogier: «Wir brauchen mehr Autos» 30.04.2024 - 12:48 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Ogier

Der achtfache Champion und Kroatien-Sieger Sébastien Ogier äußerte sich zur Situation in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und zu den 2024 geltenden Vorschriften.

Vor der nächsten Sitzung des FIA-Weltrats im Juni ist Ogier der Meinung, dass die bisherigen Entscheidungen im Moment nicht der Realität entsprechen und überprüft werden sollten.



«Die Informationen werden möglicherweise etwas zu schnell und vielleicht nicht so vollständig veröffentlicht. Ich glaube, dass die Sache erneut untersucht werden muss», führte der 59-fache Laufsieger Ogier an. «Die derzeitigen Teams haben große Investitionen für diese Rallye-Autos getätigt. Natürlich bin ich mir wie alle anderen bewusst, dass acht engagierte Autos nicht genug sind. Wir können die Teams jedoch nicht bitten, ihr eigenes Auto in die WRC2 Klasse zu ‚herabstufen’. Ich glaube einfach nicht, dass es passieren könnte.»



Laut dem Franzosen möchte die FIA die Dinge zu schnell ändern, auch wenn das Ziel, billigere Autos zu haben, die richtige Richtung ist.



Ogier weiter: «Änderungen sind notwendig und kommen hoffentlich so schnell wie möglich. Sie müssen jedoch vernünftig und ohne zu viel in Zeitnot geraten. Nach allem, was ich verstanden habe, war keiner der drei aktuellen Teams nach der Kommunikation der FIA sehr begeistert. Natürlich verstehe ich bestimmte Änderungen und es ist beispielsweise klar, dass Autos billiger sein sollten. Aber es ist immer noch notwendig, dass die Autos spektakulär sind, denn genau deshalb wie dieser Sport.»



Ogier endet: «Es ist klar, dass die Teams sehr darauf drängen, die neuen Autos für den nächsten Januar vorzubereiten, wenn die FIA-Reformen in ihrer Gesamtheit umgesetzt werden. Ich habe nicht alle Karten in der Hand. Ich bin mir fast sicher, dass alle Parteien über diese Frage nachdenken. Vielleicht sollte eine mittelfristige Präferenzlösung angestrebt werden, aber nicht zu schnell.»