Portugal: M-Sport baut auf Puma und Fourmaux

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nähert sich mit der fünften Runde in Portugal (09. – 12. Mai) der Saisonmitte, das M-Sport Ford World Rally Team hat sich gut auf den harten portugiesischen Schotter vorbereitet.

Mit M-Sport-Spitzenreiter Adrien Fourmaux, der in der Fahrerwertung auf dem dritten Platz liegt, wird das Team nach zwei Podestplätzen in dieser Saison weiterhin auf weitere starke Ergebnisse in Portugal drängen.

Mit einer reichen Vergangenheit in der WRC und dem Gewinn des Titels «Beste Rallye der Welt» bei fünf verschiedenen Gelegenheiten warten die berühmten Strecken der Rallye Portugal auf die drei Crews von M-Sport, um den Beginn der langen Phase mit Schotter-Rallyes der Meisterschaft während der Sommermonate zu markieren. Das Team wird mit zwei Ford Puma Rally1 mit den Stammfahrern Adrien Fourmaux und Grégoire Munster sowie einem Fiesta Rally2 in der WRC2-Kategorie mit William Creighton antreten.

Auf die Teams warten hohe Geschwindigkeiten mit rauen und technischen Abschnitten und 22 Wertungsprüfungen auf insgesamt 337 Wettbewerbskilometern rund um die Stadt Porto. Die Veranstaltung beginnt mit einem beliebten zeremoniellen Start in Coimbra, gefolgt von der legendären Super-Sonderprüfung der Stadt Lousada, die jedes Jahr Tausende von Fans anlockt, wenn zwei Autos Seite an Seite in einem hochintensiven Wettbewerb kämpfen.

Zu den Höhepunkten gehört eine der längsten und anstrengendsten Prüfungen der WRC-Saison, wobei die Amarante-Entscheidung am Samstag 37 Kilometer lang ist. Gefolgt vom berühmten Fafe-Sprung am Sonntag, bei dem Autos über 50 Meter weit springen können, erweist sich die Rallye Portugal als echtes Spektakel und zu Recht als eine der beliebtesten Veranstaltungen im Kalender.

Da den Crews am Freitag ein langer Tag bevorsteht und nur eine Reifenmontagezone die zwei Runden von vier Prüfungen trennt, werden sich die Crews auf ihre Autos konzentrieren müssen, um sicherstellen, dass sie bis zum Check-in am Freitagabend überleben. Hohe Temperaturen machen die Herausforderung dieser Rallye noch schwieriger, da die Teams mit der sengenden Hitze im Cockpit zu kämpfen haben und außerdem darauf achten müssen, dass Staub von den trockenen Schotterpisten nicht in das Auto gelangt.

Adrien Fourmaux reist nach starken Leistungen in den Eröffnungsrunden dieser Saison nach Portugal. Fourmaux liegt immer noch auf dem dritten Platz der Fahrerwertung und hat nur sechs Punkte Rückstand auf Tänak. Er wird taktisch denken müssen, um seine Position zu verteidigen und weitere wertvolle Punkte zu holen. Mit einem starken sechsten Gesamtrang bei seinem ersten Spitzeneinsatz in Portugal im Jahr 2021 hat Fourmaux sein Wissen über die Etappen sowohl in der Rally1- als auch in der Rally2-Maschine verfeinert. Nun ist der Franzose bereit, die Herausforderung erneut anzunehmen, und strebt ein weiteres beeindruckendes Finish an.

Mit seinem bisher besten Saisonabschluss und den wertvollen Punkten, die er letzten Monat in Kroatien gesammelt hat, hofft Grégoire Munster, die Rallye Portugal auf ähnliche Weise zu beenden. Munster gab erst letztes Jahr sein Debüt in Portugal. Nachdem er in dieser Saison in Kenia ein vielversprechendes Tempo gezeigt hat, hofft er, sein Können auf Schotter unter Beweis stellen und ein konkurrenzfähiges Tempo beibehalten zu können, um ein weiteres gutes Ergebnis zu erzielen.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Portugal ist aus gutem Grund immer eine beliebte Veranstaltung. Die Strecken sind schnell, technisch und rau, sie erfüllen also alle Anforderungen einer Schotterrallye! Hier besteht eine große Gefahr, da das Risiko von Reifenpannen und Schäden an den Autos auf den unebenen Abschnitten sehr hoch ist. Es ist immer schön anzusehen und es ist ein fantastisches Ereignis für die Fans.»

Millener ergänzte: «Adrien ist hier ziemlich erfahren, verfügt also über eine gute Wissensbasis und weiß, wo man Druck machen und wo man die Straße respektieren muss! Er hatte einen wirklich fantastischen Start in die Saison und Kroatien hätte ein ebenso starkes Ergebnis erzielt, wenn er am Sonntagmorgen nicht das Pech gehabt hätte. Es gibt allen Grund dafür, dass er in Portugal gut abschneidet. Grégoire wird etwas mehr Arbeit vor sich haben, er hat hier weniger Erfahrung und muss hart arbeiten, um mit denen mitzuhalten, die mehr über die Rallye wissen. Aber er zeigte im Puma in Kenia ein gutes Tempo, sodass er auf losem Untergrund stark sein kann und einfach eine weitere starke, saubere Fahrt anstreben muss. William ist beim Fiesta in einer ähnlichen Position, aber er hat auf Schotter bei den Junioren gute Leistungen gezeigt, also muss er sich nur darauf konzentrieren, diese Fähigkeiten an die höhere Leistung der Rally2 anzupassen und vor den nächsten paar Veranstaltungen auf Schotter wertvolle Erfahrungen zu sammeln.»

Adrien Fourmaux sagte: «Die Rallye Portugal ist eine wirklich berühmte und spektakuläre Rallye! Die Straßen liegen alle mitten in den Bergen, sind also sehr technisch und wir haben normalerweise sehr schwierige Bedingungen, bei denen die Temperaturen ziemlich hoch sind. Es ist wirklich anspruchsvoll für die Autos und die Crew. Es wird mein viertes Mal sein, dass ich in Portugal bin. Ich mag die Rallye wirklich, besonders wenn man die Power Stage in Fafe beendet und dort so viele Fans zuschauen. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre zu genießen und hoffentlich ein weiteres gutes Ergebnis zu erzielen.»+

Grégoire Munster meinte: «Wir hatten mit zwei Testtagen letzte Woche einen guten Test vor der Veranstaltung. Portugal wird Sardinien sehr ähneln, ein etwas kniffliges Rennen für uns, weil wir im Vergleich zu unseren Mitbewerbern nicht viel Erfahrung haben. Dank meiner großartigen Idee, das Auto letztes Jahr auf der ersten Etappe der Rallye zu rollen, fehlt uns das Wissen über die Etappen. Deshalb werden wir versuchen, sowohl in Portugal als auch auf Sardinien viel Erfahrung zu sammeln, um in die zweite Etappe vorzudringen Ich habe die Schotter-Rallyes der Saison mit Zuversicht absolviert.» (M-Sport)

Fahrer-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 86 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 80 3 Adrien Fourmaux (F), Ford 59 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 53 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 45 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 45 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 31 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 9 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12