Rallye Portugal zieht über 800.000 Fans an 16.05.2024 - 10:56 Von Toni Hoffmann

© wrc Fafe

Der fünfte Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 lockte letzte Woche über 800.000 Menschen, etwa ein Zehntel der Bevölkerung, an die Prüfungen und im Servicepark der Vodafone Rallye de Portugal.

Mehrere prominente Persönlichkeiten der WRC, darunter die Legende der Gruppe B, Michèle Mouton, glauben, dass die diesjährige Rallye mehr Zuschauer als je zuvor angezogen hat. Auf dem Servicepark in der Küstenstadt Matosinhos herrschte die ganze Woche über reges Treiben, und auf den Wertungsprüfungen, die durch mehrere Gemeinden führten, erreichte die Rallye sogar noch mehr Menschen – so sehr, dass die örtlichen Schulen sogar geschlossen wurden, um den Schülern die Teilnahme zu ermöglichen Erleben Sie die Aktion aus erster Hand.



Mouton, die ihre Rolle als FIA-Sicherheitsdelegierte wahrnahm, war beeindruckt von der leidenschaftlichen Darbietung der Fans auf Fafe-Etappe am Sonntag, bei der es um den berühmten Pedra Santada-Sprung ging.



«Dieses Jahr», sagte sie, «habe ich eine beispiellose Anzahl von Zuschauern auf den Etappen der Rallye Portugal gesehen, insbesondere in Fafe. Der Andrang auf beiden Seiten des legendären Sprungs vor dem Ziel war wirklich beeindruckend. Normalerweise rechnen wir mit rund 100.000 Zuschauern für die 11 Kilometer, aber dieses Jahr scheinen es sogar noch mehr zu sein. Unser Sport erfreut sich hier großer Beliebtheit, und das war schon immer so. Die Atmosphäre war einfach unglaublich», fügte sie hinzu.



Die Vodafone Rally de Portugal gilt als eine der größten Sportveranstaltungen des Landes und bringt über 60 Millionen Euro in die Wirtschaft des Landes ein.



Jari-Matti Latala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, stimmte Moutons Ansichten zu und witzelte: «Selbst ich kann mich hier ein bisschen wie ein alter Star fühlen, weil die Leute nach Autogrammen und Fotos mit mir fragen. Es ist großartig. Ich meine, die Leidenschaft für den Rallyesport ist hier einzigartig und wenn wir solche Leute nicht haben, haben wir keine Leidenschaft. Das ist etwas, das die großartigen Elemente für die Spitze des Sports schafft – es sind die Menschen.»



Toyota-Fahrer Elfyn Evans, ein früherer Gewinner der Veranstaltung, schwärmte: «Es war schon immer beliebt, aber dieses Jah war es etwas ganz Besonderes. Es war eine wirklich tolle Beteiligung und wir sollten noch mehr Orte wie diesen besuchen, wo es eine solche Leidenschaft für den Rallyesport gibt.»