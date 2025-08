Kalle Rovanperä steht vor historischem Heimsieg

Rovanperä führt nach viel Pech der Hyundai-Mannschaft auf den Hochgeschwindigkeitsschotterpisten den finnischen Rallye-WM-Lauf an.

Der Finne beendete die vorletzte Etappe des neunten WM-Laufs mit einem komfortablen Vorsprung von 36,1 Sekunden. Der zweifache Weltmeister profitierte auch vom Pech der Hyundai-Piloten, die am Samstagnachmittag dramatische Zwischenfälle erlitten.

Thierry Neuville und Adrien Fourmaux fielen beide aus den Podiumspositionen heraus, nachdem sie auf derselben Etappe jeweils einen Reifenschaden am rechten Vorderrad zu beklagen hatten. Dadurch übernahm Toyota die komplette 1, 2, 3, 4, 5-Führung in der Gesamtwertung.

Sein eigenes Reifendrama hatte Rovanperä zuvor auf der morgendlichen Päijälä-Etappe schnell wegstecken können und erreichte den Mittagsservice mit einem Vorsprung von 14,7 Sekunden auf Neuville. Fourmaux lag nur drei Zehntel dahinter.

Doch dann schlug das Rennpech für beiden Hyundai-Fahrer zu, als beide Piloten am Nachmittag auf der Wiederholung der Västilä-Etappe identische Pannen erlitten und auf die Plätze sechs und sieben zurückfielen.

Ein Sieg am Sonntag würde Rovanperä zudem seinen ersten Heimsieg bescheren. Der 24-jährige Blondschopf weiß, dass die Arbeit ob Unwägkeiten noch lange nicht erledigt ist. Er und sein Beifahrer Jonne Halttunen verloren im letzten Jahr in der vorletzten Etappe einen möglichen Sieg. Auch in diesem Jahr müssen sie die zwei letzten WPs auf der anspruchsvollen Ouninpohja-Prüfung erst einmal sicher bewältigen, bevor sie den Siegerpokal tatsächlich in Empfang nehmen können.

«Das war heute ein ziemlich wichtiger Tag für das Team», kommentierte Rovanperä die zweite Hauptetappe. «Ich habe einfach versucht, ein gutes Tempo zu halten. Es gab keinen wirklichen Grund irgendwelche verrückten Risiken einzugehen. Ich wollte aber trotzdem ein hohes Tempo fahren, um für morgen früh ein gutes Vertrauen aufzubauen. Wir müssen morgen sehr schnell unterwegs sein um weiterhin vorne zu bleiben».

Takamoto Katsuta erbte den zweiten Platz aufgrund des Hyundai-Malheurs und kann sich über sein bestes Zwischenergebnis seit der Rallye Schweden im Februar freuen. Der japanische Fahrer steht jedoch unter Druck durch den achtfachen Weltmeister Sébastien Ogier, der mit nur 6,8 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz liegt. Ogier selbst hat nur 1,5 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Elfyn Evans, während Sami Pajari die Top-5-für Toyota komplettiert.

In Finnland kann Evans morgen die Führung in der WM-Zwischenwertung zurückzuerobern, da der derzeitige Spitzenreiter Ott Tänak außerhalb der Top Ten liegt. Nach einer fünfminütigen Strafe aufgrund eines Zwischenfalls mit einem Technischen Kommissar am Freitag kann der estnische Hyundai-Pilot nur noch auf Punkte am Super Sunday und in der Wolf Power Stage hoffen.

Neuville und Fourmaux befinden sich nun im Schadensbegrenzungsmodus und liegen mehr als eine Minute hinter Pajari. Die beiden frustrierten Hyundai-Piloten trennen 24,0 Sekunden.

«Morgen werden wir versuchen noch einige Punkte zu holen. Aber natürlich sind alle guten Ergebnisse und Hoffnungen bezüglich der Meisterschaft im Grunde genommen dahin. Wir hätten hier ein gutes Ergebnis gebraucht, aber das werden wir nicht mehr bekommen», reflektierte Neuville realistisch.

Martin Sesks von M-Sport Ford erlebte sein eigenes Drama, als aufgrund des starken Regens die Windschutzscheibe auf der WP 15 beschlug und er einen zweiminütigen Stopp am Straßenrand zum Reinigen einlegen musste. Durch die Verzögerung fiel der Lette auf den 10. Platz hinter seine Puma Rally1-Teamkollegen Josh McErlean und Grégoire Munster zurück

Das Finale am Sonntag wird auf der legendären Ouninpohja-Prüfung ausgefahren, die zwei Mal zu absolvieren ist.

Zwischenstand Rallye Finnland Samstag nach 18 von 20 Wertungsprüfungen



1. Rovanperä/Halttunen (Finnland) Toyota 2:01.28,8h

2. Katsuta/Johnston (Japan) Toyota +36,1s

3. Ogier/Landais (Frankreich) Toyota +42,9

4. Evans/Martin (Großbritannien) Toyota +44,4

5. Pajari/Salminen (Finnland) Toyota +59,2

6. Neuville/Wydaeghe (Belgien) Hyundai +1.54,7m

7. Fourmaux/Coria (Frankreich) Hyundai +2.23,7

8. McErlean/Treacy (Irland) Ford +3.28,3

9. Munster/Louka (Luxemburg) Ford +4.27,9

10. Sesks/Francis (Lettland) Ford +4.38,7