Claire Schönborn: Gut vorbereitet für Schotter-GP

Gerade ein knappes Jahr nach ihrem Debut im Rallye-Auto startet Claire Schönborn erstmals bei der Rallye Finnland. Der WM-Lauf stellt an die Teilnehmer die größten Herausforderungen im gesamten Jahreskalender dar.

Für die optimale Vorbereitung auf die Hochgeschwindigkeitspisten des ultimativen Klassikers arbeitet das aufstrebende Talent mit dem renommierten Rallye-Coach Teemu Suninen zusammen.

Im August 2024 nahm die 25-Jährige erstmals in einem Rallye-Cockpit Platz. Zuvor hatte die Hunsrückerin mit ihrem selbst vorbereiteten VW Golf erfolgreich Bergrennen bestritten. Im letzten Jahr gewann sie gegen 42 männliche Konkurrenten nach elf Läufen den KW-Bergcup, die quasi Deutsche Meisterschaft für Spezial-Tourenwagen. Ihr Rallyedebüt gab Schönborn in einem Opel Corsa e-Rally, der Beginn eines rasanten Aufstiegs bis in die Junior-WM hinein. In Finnland steht nun der vorläufige Höhepunkt in der Rallye-Karriere für sie an.

Nach dem Gewinn einer Auswahlentscheidung für die Aufnahme in das Förderprogramm des WM-Promoters „«Beyond Rally Women's Driver Development» ist die ist Schönborn offizielle Fahrerin des WRC Young Driver Teams. Mit einem M-Sport Ford nimmt die studierte Systemingenieurin an der Junior-Rallye-WM 2025 teil. Die Lernkurve verläuft bisher exponentiell steil nach oben.

Die Zeit nach ihrem Einsatz bei der Griechenland-Rallye nutzte Schönborn, um sich für Finnland ausgiebig vorzubereiten. Dabei nutzte sie auch die Expertise des ehemaligen Rallye-WM-Frontrunners Teemu Suninen. In Coaching-Sitzungen gab der Finne kostbare Tipps und Tricks sowie besonders wertvolle Anleitungen für die Erstellung der sogeannten «Pace Notes», die Streckennotizen, die ihr Beifahrer Michael Wenzel aus dem «Gebetbuch» vorlesen wird.

Für Finnlands flüssige und temporeiche Wertungsprüfungen, gespickt mit unzähligen Sprunghügeln, ist nicht nur ein Mix aus Demut und Zuversicht, sondern auch eine schnelle Auffassungsgabe gefragt. Entsprechend akribisch verlief die Vorbereitung zusammen mit Suninen auf den WM-Klassiker.

Bei hohen Geschwindigkeiten, mit Durchschnittstempi von über 120 Kilometern pro Stunde bei der Finnland-Rallye, ist es für die Fahrer besonders wichtig, sehr präzise kurze Hinweise zur Streckenführung und perfekten Fahrlinie zu bekommen. Wer hier gut aufgestellt ist, hat schon mal eine ganz wertvolle Grundlage gelegt.

Der Erfahrungsschatz von Suninen, der seit 2014 rund 90 WM-Läufe bestritt und mehrmals auf dem Podium stand, ist für Schönborn äußerst hilfreich. «Ich bin Teemu sehr dankbar. Sein immenses Wissen für die Rallyevorbereitung an sich und dem Erstellen des Aufschriebs sind für mich und meine Entwicklung einfach Gold wert. Ich habe schon sehr viel gelernt, aber es gibt schon noch einiges Potential für Verbesserungen, an denen ich arbeiten muss».

Die Finnland-Rallyewoche begann für Schönborn/Wenzel mit einem abschließenden Vorbereitungstest über 60 Kilometer im Fiesta Rally3-Einsatzfahrzeug und einer ausgiebigen Streckenbesichtigung rund um das Rallye-Zentrum Jyväskylä. Schönborn bekennt:«„Der Respekt ist groß. Es gilt für uns gleich nach Beginn der Rallye einen guten Rhythmus zu finden».