24h Le Mans werden auf 21./22. August 2021 verlegt

Der so prestigeträchtige Langstrecken-Klassiker an der französischen Sarthe war eigentlich zunächst für den 12./13. Juni anvisiert gewesen. Doch nun folgte die Verschiebung der 2021er Ausgabe in den August.

Die 24 Stunden von Le Mans sind das größte Langstrecken-Rennen der Welt. Dieses Jahr wird bereits die 89. Ausgabe des großen Klassikers angepeilt. Doch das Event findet nicht am zunächst anvisierten Datum statt. Anstatt am Wochenende des 12./13. Juni soll nun am 21./22. August 2021 Gas gegeben werden.

«Obwohl es eine schwierige Entscheidung war, ist es die richtige», erklärt Pierre Fillon, der Präsident des Automobile Club de l’Ouest (ACO). «Die 24 Stunden von Le Mans zum zweiten Mal in Folge hinter verschlossenen Türen abzuhalten, wäre undenkbar. Wir tun daher alles, um dies zu vermeiden und wollen unseren Teilnehmern einen klaren Überblick über die gesamte Saison geben. Wir arbeiten sehr hart daran, ein sicheres Event mit allen notwendigen gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen zu organisieren. Das diesjährige Rennen verspricht ein weiterer Thriller zu werden, da die neue Hypercar-Klasse ihr Debüt feiert.»

Derzeit ist somit weiter unklar, ob bei der Ausgabe 2021 der 24h von Le Mans Zuschauer zugelassen werden können. Informationen in Bezug auf Tickets will der ACO Ende April bekannt geben. Dann soll auch der terminliche Ablauf der so prestigeträchtigen Rennwoche verkündet werden. Die Entrylist mit den startenden Fahrzeugen soll am kommenden Dienstag (9. März 2021) enthüllt werden.

Somit werden die 24 Stunden von Le Mans nun schon zum zweiten Mal in Folge verlegt. Auch 2020 konnte der Juni-Termin aufgrund von Corona nicht gehalten werden. So ging man damals in den September. Jedoch fand die 2020er Ausgabe hinter verschlossenen Türen statt. Bleibt also zu hoffen, dass 2021 in irgendeiner Form Zuschauer dabei sein können.

Die restlichen Rennen der FIA WEC-Saison bleiben derzeit unberührt. Saisonstart ist vom 2. bis 4. April in Portimão. Danach geht es vom 29. April bis 1. Mai nach Spa-Francorchamps. Für diese beiden Events wurde jedoch bereits bestätigt, dass Zuschauer leider nicht mit dabei sein können.