FIA WEC-Auftakt mit Corvette aber ohne Glickenhaus

Beim ersten Rennen der FIA WEC in der Saison 2021 werden nach derzeitigem Stand 32 Fahrzeuge antreten. Der Auftakt in Portimão und auch das zweite Event in Spa-Francorchamps finden jedoch ohne Zuschauer statt.

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vom 2. bis 4. April der Saisonauftakt 2021 an. Hierzu soll auf der Strecke in Portimão ein 8-Stunden-Rennen ausgetragen werden. Für den Auftritt in Portugal hat die WEC nun auch eine erste Entrylist herausgegeben. Diese besteht aus 32 Fahrzeugen und birgt einige Überraschungen.

Zunächst einmal sind in der neuen Hypercar-Klasse, die ab 2021 für die Gesamtsiege zuständig ist, nur drei Fahrzeuge vertreten. Dabei handelt es sich um die beiden Toyota GR010 Hybrid und den Alpine A480. (Der Alpine basiert auf einem alten Oreca-LMP1). Nicht dabei sind hingegen die beiden Boliden von Glickenhaus. Der amerikanische Kleinserien-Hersteller hat diese Woche gerade erst die Testarbeit mit dem 007 LMH aufgenommen. Anstatt eines Einsatzes im Rennbetrieb von Portimão wird das Fahrzeug zunächst lieber in Ruhe durchgetestet, bevor es final homologiert wird. Das erhöht natürlich die Konkurrenzfähigkeit bei den 24h von Le Mans.

In der GTE-Pro-Klasse kommt es zu einem Gaststart: Denn es wird auch eine Corvette C8.R mit von der Partie sein. Das US-Muscle-Car wird in Portimão von Antonio Garcia und Oliver Gavin pilotiert. Corvette fährt sonst in Vollzeit in der amerikanischen IMSA-Serie, absolviert aber immer mal wieder WEC-Rennen, um den Regelhütern Daten für die Ausarbeitung der BoP für die 24h von Le Mans zu geben. Letztmals war die Corvette im Februar 2020 in Austin in der WEC unterwegs. In der Pro-Klasse sind auch die zwei Werks-Porsche und die beiden Ferrari von AF Corse in Portimão mit dabei.

Die LMP2 besteht aus elf Fahrzeugen (zehn Oreca und ein Ligier) und die GTE Am aus 13 Fahrzeugen (drei Aston Martin, fünf Ferrari und fünf Porsche). An dieser Stelle gibt es die vorläufige Entrylist zum Nachlesen.

Schlechte Nachrichten hat die WEC jedoch für Fans parat. Denn sowohl das Rennen in Portimão als auch das zweite Event in Spa-Francorchamps (29 April bis 1. Mai) wird hinter verschlossenen Türen und somit ohne Zuschauer vor Ort stattfinden müssen. «Angesichts der anhaltenden Einschränkungen in Bezug COVID-19 und der örtlichen Beratung in Portugal und Belgien haben wir beschlossen, unsere ersten beiden Rennen der Saison hinter verschlossenen Türen abzuhalten. Leider gibt es zu viele Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Wir möchten uns bei allen für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken und werden uns bemühen, unseren Fans Sportwagen-Action durch unsere verschiedenen Broadcast-Deals, die offizielle FIA WEC-App und über unsere Social-Media-Kanäle zu bieten», erklärt WEC-Boss Frédéric Lequien.