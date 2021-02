So geht das Team WRT in die erste Saison in der WEC

Zu dem schon bekannten Piloten Robin Frijns stoßen noch Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Auch der Look des Oreca 07 steht nun fest. Insgesamt besteht die LMP2-Klasse in der WEC aus elf Fahrzeugen.

Das Team WRT erweitert in der Saison 2021 sein motorsportliches Programm auf die LMP2-Klasse. Der belgische Rennstall ist bislang vor allem aus dem GT3-Sport bekannt und hat dort bereits etliche internationale Erfolge eingefahren. Nun geht es mit einem Oreca 07 in die LMP2-Klasse der FIA WEC und auch der ELMS (European Le Mans Series).

Für das Programm in der WM stehen jetzt die drei Fahrer fest. Robin Frijns war bereits seit geraumer Zeit bestätigt. Der Belgier wird von Ferdinand Habsburg und Charles Milesi ergänzt. Der Österreicher Habsburg hat vor einigen Tagen gerade erst den LMP2-Titel in der Asian Le Mans Series gewonnen.

«Das Team WRT wurde letztes Jahr in der DTM zu meiner Rennfamilie. Wir haben uns sehr gut verstanden. Es ist fast ein verrückter Gedanke, sich vorzustellen, dass wir dieses Jahr gemeinsam an einer Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Es zeigt, dass das gegenseitige Kommitment stark ist, dass wir aneinander glauben und uns gegenseitig unterstützen. Nach den guten Ergebnissen im letzten Jahr kann ich es kaum erwarten, weitere Erfolge in dieser Größenordnung zu erzielen. Ich fühle mich privilegiert, bei Team WRT zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen», freut sich Habsburg auf die Sportwagen-WM.

Auch der Franzose Milesi hat bereits LMP2-Erfahrung. 2020 fuhr der 20-Jährige in der ELMS und auch bei den 24h Le Mans, startete dabei aber für andere Teams. «Wir haben ein großartiges Line-up für die FIA WEC zusammengestellt, mit drei talentierten Fahrern, die Jugend und Erfahrung verbinden - eine Mischung, die wir im Team WRT schätzen», freut sich Teamchef Vincent Vosse. «Außer 2020 ist Robin seit 2015 jedes Jahr bei uns gefahren. Wir kennen uns gut und haben enormen gegenseitigen Respekt. Ferdinand wird nach einer erfolgreichen DTM-Kampagne das zweite Jahr bei uns sein. Wir glauben, dass er ein großartiger Endurance-Pilot werden kann. Wir heißen Charles in der Familie willkommen. Er ist der jüngste der drei, aber der einzige, der Erfahrung in Le Mans hat. Wir sind gut gerüstet, um uns der neuen Herausforderung zu stellen.»

Neben dem Fahrzeug von WRT fahren noch neun weitere Oreca 07 sowie ein Ligier JS P217 in der LMP2-Klasse der FIA WEC. An dieser Stelle ist die Vollsaison-Entrylist zu finden. Saisonstart ist (nach aktuellem Plan) am 4. April in Portimão.