Glickenhaus testet Hypercar auf der Strecke in Monza

Die zweite Testfahrt des Hypercars von Glickenhaus findet in Monza statt. Dabei teilen sich Romain Dumas, Pipo Derani und Ryan Briscoe das Steuer des 007 LMH genannten Piloten. Auch Zulieferer bei Test dabei.

In der Saison 2021 übernehmen bekanntlich die Hypercars die Spitze in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Mit dabei ist neben Toyota (und Alpine mit einem alten LMP1-Oreca) auch Glickenhaus. Die kleine Schmiede von Enthusiast James Glickenhaus hat hierfür bei Podium Advanced Technologies in Italien einen entsprechenden Wagen bauen lassen. Der 007 LMH wird von einem V8-Turbomotor mit 3.5 Litern Hubraum angetrieben, der von Pipo Moteurs in Frankreich entwickelt wurde.

Letzte Woche fanden in Vallelunga (bei Rom) die ersten Testfahrten des Boliden statt. Dabei hatten sich die beiden Franzosen Romain Dumas und Franck Mailleux das Steuer geteilt. Aktuell ist der Glickenhaus 007 LMH wieder im Testeinsatz. Erneut in Italien: Diesmal aber auf der Rennstrecke in Monza. Dort soll im Juli auch ein Rennen zur FIA WEC ausgerichtet werden.

Auch beim Test in Monza ist der zweimalige Le-Mans-Sieger Dumas wieder im Fahreraufgebot. Er wird diesmal jedoch von Pipo Derani und Ryan Briscoe unterstützt. Außerdem sind auch einige Mitarbeiter von Zulieferfirmen vor Ort. So wurden beispielsweise auch Personen in Sauber-Jacken gesehen. Bei Sauber in der Schweiz entstand die Aerodynamik des Glickenhaus-Hypercars.

Viele Details zu dem gerade stattfindenden Test sind aktuell noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass Glickenhaus den WEC-Saisonauftakt in Portimão (2. bis 4. April) auslassen wird, um das Fahrzeug noch besser auf die Homologation vorzubereiten.