Entrylist für 24h Le Mans 2022 kommt am 28. Februar

Die langersehnte Startliste für die diesjährige Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans soll am 28. Februar 2022 veröffentlicht werden. Es wird allgemein erwartet, dass wieder 62 Fahrzeuge am großen Klassiker teilnehmen.

Nicht mehr lange, dann hat das Warten ein Ende. Am kommenden Montag (28. Februar 2022) will der Automobile Club de l’Ouest (ACO) verkünden, welche Fahrzeuge bei der diesjährigen 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans teilnehmen werden. Insgesamt sind an der Rennstrecke 60 permanente Boxen vorhanden. Es wird jedoch erwartet, dass auch 2022 wieder die beiden temporären Boxen errichten werden. Denn das Interesse für Startplätze ist groß. Somit würde das Feld wieder aus 62 Rennwagen bestehen.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker der Welt. Erstmals wurden sie 1923 ausgetragen. Der veranstaltete ACO entscheidet jedoch selbst, wer mit dabei sein darf. Hierfür gibt es ein Auswahlkomitee. Dieses besteht 2022 aus elf Personen. Dazu gehören beispielsweise ACO-Präsident Pierre Fillon, WEC-Boss Frédéric Lequien, ACO-Sportdirektor Vincent Beaumesnil oder auch ACO-Wettbewerbsdirektor Thierry Bouvet.

Teams, die an den 24h Le Mans teilnehmen wollen, müssen bis zum heutigen 22. Februar 2022 zur Mittagszeit beim ACO eine vollständige Einschreibung hinterlegt haben. Danach entscheidet das Auswahlkomitee über die Startplätze. Das Ergebnis der Auswahl wird dann am 28. Februar bekannt gegeben.

Das Auswahlkomitee muss aber nicht über alle 62 Fahrzeuge nachdenken. Denn einige Boliden haben bereits ein Le Mans-Ticket in der Tasche. So sind die Fahrzeuge, die in Vollzeit in der WEC mitfahren, auch in Le Mans startberechtigt. Grund: Seit 2012 sind die 24h Le Mans ein Teil der WEC. Außerdem haben einige Teams bereits ein Le Mans-Ticket über die Rennergebnisse aus der Saison 2021 (bzw. 2022 im Falle der Asian Le Mans Series) erhalten. Um diese Einladung tatsächlich einlösen zu können, müssen aber diverse Kriterien erfüllt sein.