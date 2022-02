Neuer Prototyp von Porsche absolviert erste Testfahrt

Der Porsche-LMDh war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu seiner ersten richtigen Testfahrt unterwegs. Am Steuer saßen unter anderem auch die neuen Porsche-Werksfahrer Felipe Nasr und Dane Cameron.

Ab 2023 startet der Prototypensport wieder so richtig durch. Dann werden die LMDh-Fahrzeuge im Wettbewerb gegen die Le Mans Hypercars (LMH) um die Siege kämpfen. Beide Fahrzeugkategorien sind sowohl für die FIA WEC als auch für die amerikanische IMSA-Serie vorgesehen. Am weitesten vorangeschritten ist die LMDh-Entwicklung bei Porsche. Der Hersteller aus Schwaben hat im Januar den Shakedown des Fahrzeuges in Weissach absolviert. Nun standen die ersten echten Testfahrten auf der Agenda.

Diese fanden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Nordost-Spanien statt. Dabei konnte der Rennwagen in den vergangenen Tagen mehr als 2.000 Kilometer abspulen. Im Zentrum der Probefahrten standen die Abstimmung der Systeme, die Entwicklung von Reifen sowie die Optimierung des Zusammenspiels von V8-Turbomotor und den vom Reglement vorgeschriebenen Hybridelementen.

«Bei unseren ersten Runden auf dem Testgelände in Weissach galt es, die grundsätzliche Funktionalität des LMDh-Prototypen sicherzustellen», blickt Porsche Motorsportchef Thomas Laudenbach zurück. «In Spanien zeigte sich die gesamte Bandbreite der Entwicklung: Dauerläufe, Setup-Arbeit und - ganz besonders wichtig - die Optimierung des Zusammenspiels aller Partner in diesem Projekt. Wie schnell sich die Mitarbeiter von Porsche, Penske, Michelin, Multimatic und anderen bei der Arbeit an der Teststrecke zusammengefunden haben, ist für mich höchst beeindruckend.»

Wer alles am Steuer des Rennwagens saß, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall dabei waren aber die beiden neuen Porsche-Werksfahrer Felipe Nasr und Dane Cameron. «Für mich waren es die ersten Runden im LMDh-Fahrzeug – eine grandiose Erfahrung. Das Auto ist brandneu. Dennoch ist es uns gelungen, schon sehr viele Kilometer abzuspulen. Das war sehr gut und alles andere als selbstverständlich. Wir konnten sogar bereits mit Setup-Arbeiten und Reifentests beginnen. Mein Eindruck vom Fahrzeug ist positiv, ich verlasse Barcelona mit einem Lächeln», so Nasr.

Die Tests werden nun auf verschiedenen Rennstrecken in Europa und auch in Nordamerika fortgesetzt. Die Homologation des noch immer namenlosen Porsche-LMDh soll im Herbst erfolgen. 2023 will Porsche sowohl in der FIA WEC als auch in der IMSA mit dem Fahrzeug an den Start gehen.