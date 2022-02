Porsche zeigt erstmals die Lichter des neuen LMDh

In der Saison 2023 wird Porsche mit einem LMDh-Prototypen in der FIA WEC und auch in der amerikanischen IMSA-Serie antreten. Jetzt hat man ein Bild veröffentlicht, dass die Scheinwerfer des Autos präsentiert.

Ab 2023 werden die LMDh-Rennwagen in der Sportwagen-WM (FIA WEC) und auch in der IMSA mit den LMH um die Wette fahren. Mit dabei ist auch Porsche. Der Hersteller aus Schwaben ist mit seinem LMDh bereits im Testeinsatz auf der Rennstrecke unterwegs. Immer wieder veröffentlicht Porsche zudem Bilder mit neuen Details zum Auto. So wurde nun die Fahrzeugfront erstmals mit montierten Scheinwerfern präsentiert.

Lange Zeit gab es Spekulationen, welches Design die Lichter des LMDh haben würden. Natürlich denkt man bei Porsche zunächst immer an runde Scheinwerfer, wie sie vor allem im 911 typisch sind. Andere Gedanken gingen auch in Richtung der Lichter des 956/962, mit dem Porsche in den 1980/1990er in der Gruppe C unterwegs war.

Die nun gezeigte Variante entspricht keiner der beiden genannten Spekulationen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass die montierten Scheinwerfer gar nicht das finale Layout darstellen. Denn der Porsche LMDh ist noch nicht von den Regelhütern homologiert. So könnte es also auch noch Änderungen geben.

Fest steht auf jeden Fall die Motorisierung des Porsche LMDh. Der Rennwagen wird mit einem V8-Turbo ausgestattet sein. Neben Porsche arbeiten derzeit auch Acura, Alpine Audi, BMW und Cadillac an einem LMDh.