Weitere Einladungen für die 24h Le Mans 2022 gewonnen

Aufgrund der Ergebnisse der Asian Le Mans Series können sich die Teams Nielsen Racing, CD Sport und Inception Racing über ein Ticket zur 2022er Ausgabe der 24h Le Mans freuen. Einladungen jedoch an Auflagen geknüpft.

Die 24h von Le Mans sollen 2022 am Wochenende des 11./12. Juni ausgetragen werden. Insgesamt 62 Fahrzeuge werden beim großen Klassiker an der französischen Sarthe mit dabei sein. Nach und nach wird auch immer klarer, wie das Feld aussehen könnte. Grundsätzlich haben die 39 Fahrzeuge, die in Vollzeit in der FIA WEC antreten, ein Startrecht. Ob alle 39 Autos aber auch tatsächlich nach Le Mans kommen, ist noch offen. Beispielsweise hat Peugeot noch nicht mitgeteilt, wann das neue Hypercar erstmals im Wettbewerb auflaufen wird.

Zusätzlich verteilt der ACO auch Einladungen über diverse Meisterschaften bzw. eingefahrene Ergebnisse. Diese sind aber an diverse Bedingungen geknüpft. (beispielsweise eine zukünftige Vollsaison-Teilnahme in einer ACO-Meisterschaft). Außerdem steht es den Teams natürlich auch frei, die Einladung tatsächlich einzulösen.

Über das Ergebnis der 24h Le Mans 2021 gab es Tickets für das belgische Team WRT (Sieg LMP2) und AF Corse (Sieg GTE Am). Durch die ELMS wurden nochmals WRT (Titel LMP2), United Autosports (Platz zwei LMP2), DKR Engineering (Titel LMP3) und die zwei besten GTE-Mannschaften Iron Lynx und Spirit of Race mit einer Einladung ausgestattet. Iron Lynx hat über den GT3-Titel im Le Mans Cup zudem eine weitere Einladung in der Post.

Außerdem verteilt die IMSA-Serie drei Tickets für Le Mans. Das amerikanische Championat vergibt diese anhand eigener Kriterien. Hierbei werden zunächst die Sieger der Amateur-Wertung in der LMP2 bzw. GTD-Klasse (GT3-Autos) bedacht. Das waren 2021 Ben Keating und Rob Ferriol. Außerdem soll ein Ticket an den LMP3-Champion Riley Motorsports gehen.

Nun ist auch die Saison 2022 der Asian Le Mans Series beendet. Hier wurden die Titelträger der Klassen LMP2, LMP3 und GT mit Einladungen belohnt. So können sich Nielsen Racing (LMP2), CD Sport (LMP3) und Inception Racing (GT) über ein Ticket freuen. Nielsen nahm bereits 2020 mit einem Oreca 07 an den 24h Le Mans teil. Für das französische Team CD Sport wäre es der erste Start beim großen Klassiker. Inception Racing startete bereits 2021 mit einem Ferrari 488 GTE Evo in Le Mans.

Außerdem können sich Teams natürlich auch für den Start in Le Mans bewerben. Hier entscheidet ein Auswahlkomitee über die Plätze, damit das Feld letztendlich auf 62 Fahrzeuge kommt. Grundsätzlich müssen alle Interessieren eine Einschreibung beim ACO ausfüllen. Hierfür läuft die Zeit jedoch ab. Gemäß sportlichem Reglement soll am 22. Februar 2022 zur Mittagszeit die Frist enden.