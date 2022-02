24h Le Mans: Grober Zeitplan für 2022 nun bekannt

Der ACO hat einen Einblick auf einen ersten vorläufigen Zeitplan für die 24h Le Mans 2022 gegeben. So soll die Technische Abnahme wieder im Stadtzentrum ausgetragen werden. Rennstart ist um 16.00 Uhr anvisiert.

Die 24 Stunden von Le Mans sind das ganz große Highlight im internationalen Sportwagen-Sport. Für 2022 ist der Klassiker an der französischen Sarthe für den 11./12. Juni angesetzt. Sollte der Termin gehalten werden können, so wäre es das erste Mal seit 2019, dass Le Mans wieder am angestammten Platz im Juni stattfindet. 2020 wurde im September gefahren und 2021 im August. Für die 2022er Ausgabe hat der Automobile Club de l’Ouest (ACO) nun einen ersten groben Zeitplan herausgegeben. Ob alles genauso durchgeführt werden kann, steht in heutigen Zeiten jedoch in den Sternen. Dennoch hat der ACO einen Einblick in den vorläufigen Zeitplan gegeben.

So ist es geplant, die Technische Abnahme wieder im Stadtzentrum durchzuführen. Termin wäre der 3. und 4. Juni 2022 - also Freitag und Samstag vor der eigentlichen Rennwoche. Schauplatz soll der Place de la République sein. Am Sonntag (5. Juni 2022) ist dann der offizielle Testtag angesetzt. Dann haben die Teams erstmals die Möglichkeit, ihre Rennwagen auf der 13,626 Kilometer langen Rennstrecke (die zu rund zwei Dritteln aus abgesperrten Landstraßen besteht) auszuprobieren.

Für Dienstag (7. Juni 2022) plant der ACO auch wieder den populären Pitwalk. Das erste freie Training ist für Mittwoch (8. Juni 2022) ab 14.00 Uhr anvisiert. Die Hyperpole soll am Donnerstag (9. Juni 2022) starten. Ebenfalls am Donnerstag sollen auch die Rahmenrennserien auf der Strecke unterwegs sein. Dies gilt auch für den Freitag (10. Juni 2022). Mit der Road to Le Mans (LMP3 und GT3), der Porsche Sprint Challenge France und der Ligier European Series ist das Rahmenprogramm wieder gut bestückt.

Der Rennstart für die 24h Le Mans ist dann am Samstag (11. Juni 2022) eingeplant. «Endlich wieder Normalität! Nach zwei Jahren der Gesundheits- und Sicherheitsbeschränkungen kehren die 24 Stunden von Le Mans mit einem vollen Zeitplan zu unserem bevorzugten Mittsommer-Slot zurück», meint ACO-Präsident Pierre Fillon. «Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zur technischen Abnahme wieder in der Stadt sein werden und dass die Fans an der Strecke willkommen sein werden. Es wird toll, alle wiederzusehen. Wir freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für Langstreckenrennen zu verbreiten.»