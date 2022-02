Die Entrylist für die 24h Le Mans 2022 verzögert sich

Der Automobile Club de l'Ouest hat mitgeteilt, dass die Veröffentlichung der Startliste für die 24h Le Mans erst im Laufe der Woche geschehen wird. Eigentlich sollte die Liste am heutigen Montag herauskommen.

Sie ist eine der interessantesten Informationen im internationalen Sportwagensport: Die alljährliche Startliste zu den 24h Le Mans. Die Liste für die 2022er Ausgabe des großen Langstreckenklassikers sollte eigentlich am heutigen Montag (28. Februar) verkündet werden. Doch das wird nichts. Denn der Automobile Club de l'Ouest hat mitgeteilt, dass noch einige Tage gewartet werden muss, bis klar ist, wer beim großen Rennen mit dabei sein wird.

«Wir haben versprochen, die Teilnehmerliste heute zu enthüllen», so ein ACO-Statement. «Leider müssen Sie sich etwas länger mit uns gedulden, denn aus administrativen Gründen werden wir die mit Spannung erwartete Liste im Laufe dieser Woche veröffentlichen.»

Natürlich gibt es viele Spekulationen darüber, was diese administrativen Gründen sein mögen. Offiziell dazu geäußert hat sich der ACO aber nicht. Klar ist aber, dass auch 2022 wieder 62 Rennwagen in Le Mans antreten dürfen. Welche das genau sind, wird eben erst in den nächsten Tagen feststehen.