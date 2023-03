Simon Pagenaud fährt 2023 wieder bei den 24h Le Mans

Der Franzose kehrt zum großen Langstrecken-Klassiker an der Sarthe zurück. Dort startete er letztmals im Jahre 2011. Pagenaud gewann zuletzt zweimal die 24h Daytona. In Le Mans sitzt er im Oreca 07 von Cool Racing.

Simon Pagenaud wird 2023 bei den 24h Le Mans an den Start gehen. Der 38-Jährige pilotiert den Oreca 07 vom schweizerischen Rennstall Cool Racing und teilt sich das Steuer mit den beiden Youngstern Reshad de Gérus und Vladislav Lomko. «Ich bin zurück in Le Mans! Ich bin so froh, dass die Sterne endlich dafür stehen, dass dies geschieht. Diese Saison 2023 wird fantastisch. Die 24 Stunden von Daytona, Indianapolis 500 und Le Mans sind die Motorsport-Events Nummer eins - und ich werde an allen drei im selben Jahr teilnehmen», freut sich Pagenaud.

Tatsächlich fuhr Pagenaud letztmals im Jahre 2011 in Le Mans. Damals verpasste er den Sieg im Peugeot um lediglich gut 13 Sekunden gegen Audi. Auch 2008 bis 2010 war er an der Sarthe mit dabei – fiel aber jedes Mal aus. Der Franzose ist sonst hauptsächlich in Nordamerika unterwegs. 2016 holte er den Titel in der IndyCar-Serie. 2016 und 2019 gewann er das Indianapolis 500. Gelegentlich tritt er auch im Sportwagen an. 2022 und 2023 konnte Pagenaud im Acura beispielsweise bei den 24h Daytona siegen.

«Ich möchte dem ACO für die enorme Arbeit und Mühe danken, die sie kontinuierlich investiert haben, damit die 24 Stunden von Le Mans das erstaunliche und legendäre Rennen bleibt, das es schon immer war», lobt Pagenaud. Mit den neuen Regeln wird es in den kommenden Jahren sicherlich weiter ein fantastisches Ereignis bleiben. Ich freue mich sehr darauf, an dieser 100. Ausgabe teilzunehmen. In dieser Startaufstellung zu stehen, wird etwas ganz Besonderes für mich.»

62 Fahrzeuge wurden für die 100. Ausgabe der 24h Le Mans zugelassen. In der LMP2-Klasse, in der Pagenauds Oreca antritt, sind 24 Oreca 07 vorgesehen.