Tom Kristensen ist Grand Marshal der 24h Le Mans 2023

Tom Kristensen (Mitte) auf dem Podium in Le Mans 2001 mit Emanuele Pirro (li.) und Frank Biela

Dem neunmaligen Sieger der 24 Stunden von Le Mans wird eine ganz besondere Ehre zuteil. «Mr. Le Mans» schickt das Feld im Führungsauto auf die Reise. Die Spirit of Le Mans-Trophäe geht an Akio Toyoda.

Nicht mehr lange, dann geht die diesjährige Ausgabe der 24h von Le Mans so richtig los. Das Rennen wird am 10./11. Juni ausgetragen. Der offizielle Vortest findet bereits am kommenden Sonntag (4. Juni) statt. Im Vorfeld des Rennens hat der Veranstalter ACO nun bestätigt, wer der sogenannte «Grand Marshal» der diesjährigen Ausgabe wird. Dabei handelt es sich um Tom Kristensen.

Der Ehrentitel Grand Marshal wird in Le Mans seit einigen Jahren vergeben. Eine der «Aufgaben» ist es beispielsweise, das Feld im Führungsfahrzeug durch die Einführungsrunde zu begleiten. Kristensen wurde im letzten Jahr bereits zum Ambassador (also Botschafter) der diesjährigen 24h Le Mans ernannt – nun hat er also eine Doppelfunktion. Der Däne ist weitläufig auch als «Mr. Le Mans» bekannt, da er den Klassiker insgesamt neunmal gewonnen hat.

Neben dem Posten des Grand Marshal vergibt der ACO auch stets den Spirit of Le Mans-Award. Dieser geht immer an eine Person, die die Werte des Langstreckensports vertritt. Für 2023 wurde Toyota-Boss Akio Toyoda dafür ausgewählt. Die Marke Toyota hat die letzten fünf Ausgaben der 24h Le Mans gewonnen.

«Es ist mir eine große Ehre, Tom Kristensen und Akio Toyoda auf diese Weise zu belohnen», meint ACO-Boss Pierre Fillon. «Diese Schlüsselpersonen veranschaulichen perfekt, wofür die 24 Stunden von Le Mans stehen: Innovation, Ausdauer, Erfolg und Zukunftsdenken. Tom ist eine lebende Legende des größten Langstreckenrennens der Welt und war im letzten Jahr ein wertvoller Botschafter. Akio Toyoda ehrt uns mit seiner Anwesenheit bei unseren Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum. Wir freuen uns, die Spirit of Le Mans-Trophäe dem Vorsitzenden eines Unternehmens zu überreichen, das die Werte verkörpert, die wir verteidigen. Jetzt kann das Rennen beginnen!»