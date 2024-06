BMW Team WRT mit neuer Beklebung bei 24h Le Mans

So sehen die zwei BMW M4 LMGT3 2024 in Le Mans aus

Die BMW M4 LMGT3 vom Team WRT haben für Le Mans ein neues Aussehen erhalten. Die Fahrzeuge werden von Darren Leung, Sean Gelael und Augusto Farfus sowie Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi und Maxime Martin gefahren.

In der FIA WEC gehen die Augen nun voll auf die 24 Stunden von Le Mans. Der große Klassiker in Westfrankreich findet 2024 am Wochenende des 15./16. Juni statt und ist das ganz große Saisonhighlight. Das bewegt viele Teams dazu, das Aussehen ihrer Fahrzeuge neu zu gestalten. So werden beispielsweise auch beim BMW Team WRT die zwei M4 LMGT3 neu beklebt.

Das Auto mit der Startnummer #31 wird von Darren Leung, Sean Gelael und Augusto Farfus gefahren und rot und weiß daherkommen. Es soll an den UFO BMW 3.0 CSL des BMW Luigi Teams aus dem Jahre 1977 erinnern. Diese Auto war die erste wahre Renninspiration von WRT-Team-Boss Vincent Voss, der seitdem auch einen Aufkleber dieses Autos in seinem Besitz hat.

In blau und gelb startet das Schwesterauto mit der #46, das Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi und Maxime Martin fahren. Vom Stil her ist des ähnlich wie die #31 beklebt nur eben mit den anderen Farben. Zusätzlich sind auch Flammen, Sonne und Mondsymbole zu entdecken, die regelmäßig die Helmdesigns von Fahrer Valentino Rossi zieren.

Bei den 24h von Le Mans sind 2024 insgesamt 23 LMGT3-Autos am Start. Die Klasse gibt dieses Jahr ihr Debüt beim großen Rennen an der Sarthe. In der Hypercar-Klasse sind ebenfalls zwei BMW vertreten. Dabei handelt es sich aber um die beiden M Hybrid V8. Eines dieser Fahrzeuge hat ebenfalls ein neues Aussehen.