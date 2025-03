Pascal Wehrlein bei 24h Le Mans im Werks-Porsche 963

Der amtierende Formel-E-Champion tritt bei den 24 Stunden von Le Mans 2025 im dritten Werks-Porsche 963 an. Wehrlein teilt sich das Cockpit mit Felipe Nasr und Nick Tandy. Er startet erstmals überhaupt in Le Mans.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Porsche auch 2025 wieder mit drei Werks-963 bei den 24 Stunden von Le Mans antritt. Ebenfalls klar war die Besatzung von zwei der drei Autos. So sitzen Julien Andlauer, Michael Christensen und Mathieu Jaminet im Auto mit der Startnummer #5 - sowie Matt Campbell, Kévin Estre und Laurens Vanthoor im Fahrzeug mit der #6. Diese beiden Trios traten bereits beim Saisonauftakt 2025 der FIA WEC in Katar an.

Noch unklar war jedoch, wer sich das Cockpit des dritten Autos (dieses tritt in Le Mans mit der Startnummer #4 an) teilen wird. Doch damit hat Porsche nun ebenfalls final aufgeräumt - und das Trio Pascal Wehrlein, Felipe Nasr sowie Nick Tandy bestätigt. Wehrlein gibt Mitte Juni somit sein Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans.

«Für Porsche Penske Motorsport in Le Mans starten zu dürfen, bedeutet für mich die Erfüllung eines Traums. Ich freue mich auf die Herausforderung. Denn anders als in der Formel E muss ich im Porsche 963 alles teilen, was ich sonst auf mich allein zuschneiden kann: Sitzposition, Setup, Strategie und so weiter», blickt Wehrlein voraus.

Wehrlein ist ebenfalls Werksfahrer bei Porsche und tritt für den schwäbischen Hersteller sonst in der Formel E an. Mit Erfolg: Er ist amtierender Champion der Serie. «Natürlich will ich meinen WM-Erfolg in der Formel E mit möglichst großen Titeln auch in anderen Serien ergänzen», so Wehrlein weiter .«Aber mein primäres Ziel ist es, für das Team einen guten Job zu machen und möglichst viel dazuzulernen.»

Der Deutsche konnte Anfang des Jahres bereits erste Rennerfahrungen mit dem Porsche 963 sammeln, als er für das Kundenteam JDC-Miller MotorSports die 24 Stunden von Daytona bestritt. Daytona zählt bekanntlich nicht zur FIA WEC, sondern zur amerikanischen IMSA-Serie - genauso wie übrigens auch die 12h Sebring.

Diese beiden Rennen in Florida (Daytona und Sebring) konnten Felipe Nasr und Nick Tandy 2025 in einem Werks-Porsche für sich entscheiden. Der Brasilianer und der Brite treten nun in Le Mans gemeinsam mit Wehrlein an. Insofern ist dieses Trio sicherlich nicht zu unterschätzen. So sieht es auch Thomas Laudenbach (Leiter Porsche Motorsport): «Der Fahrerkader von Porsche ist absolut top und enorm breit aufgestellt. Daher ist es nur logisch, dass wir bei der Besetzung des dritten Autos von Porsche Penske Motorsport in Le Mans auch auf das starke Personal aus unserem Formel-E-Werksteam zurückgreifen. Pascal Wehrlein hat uns bei Testfahrten und bei seiner Teilnahme an den 24 Stunden von Daytona vollends überzeugt. Als amtierender Formel-E-Weltmeister hat er sich nun sein Le-Mans-Debüt am Steuer eines Porsche 963 verdient.»