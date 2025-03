Cadillac mit Potenzial in WEC-Saison 2025 gestartet

In der Saison 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) treten erstmals zwei Cadillac in Vollzeit an. Diese werden vom Team Jota betreut. Die beiden V-Series.R zeigten eine starke Pace aber konnten nur wenige Punkte holen.

Zur Saison 2025 gab es im Hypercar-Programm von Cadillac eine elementare Änderung. In der FIA WEC wurde der britische Rennstall Jota als Einsatzteam nominiert. 2023 und 2024 lief das WEC-Programm noch über Chip Ganassi. Außerdem baute Cadillac (außerhalb der 24h Le Mans) das Programm auf zwei V-Series.R aus. Somit wurde auch das Fahreraufgebot auf sechs Piloten vergrößert.

Alex Lynn, Earl Bamber und Sébastien Bourdais waren bereits in den Vorjahren für den amerikanischen Hersteller im Einsatz. Neu dazu kamen 2025 dann Norman Nato, Will Stevens und Jenson Button. Diese Drei entstammen dem Kader des Jota-Teams. Tatsächlich hat das «Cadillac Hertz Team Jota» (wie die Team-Bezeichnung in der WEC lautet) die Fahrer-Paarungen aber gemischt. So fahren Lynn/Nato/Stevens den Cadillac mit der Startnummer #12 und Bamber/Bourdais/Button sitzen in der #38.

Der Saisonauftakt in Katar begann zunächst ermutigend. Die beiden V-Series.R fuhren von den Positionen vier und fünf los. Das Rennen an sich lief dann aber nicht nach Plan. Nach einer passenden Taktik lagen die beiden Cadillac nach gut zwei Rennstunden an der Spitze des Feldes. Bei einem Re-Start nach einer Safety-Car-Phase kollidierten jedoch die beiden amerikanischen Hypercars, als Alex Lynn ins Heck des führenden Jenson Button donnerte. Beide Cadillac mussten zur Reparatur in die Box - und so war der Fight um den Sieg gelaufen.

Lynn/Nato/Stevens konnten mit final Platz acht zumindest noch Punkte einfahren. «Es gab viele positive Aspekte. Aber um ganz ehrlich zu sein, kann man die bittere Note des Tages nicht ignorieren. Ich habe großes Vertrauen in Jota, da ich das Auto in den letzten zehn Stunden gut gespürt habe und weiß, wozu wir fähig sind. Wie alle großen Sportler müssen wir uns aufraffen und weitermachen», kommentierte Lynn nach dem Rennen.

Auch beim nächsten Rennen der FIA WEC am 20. April 2025 in Imola sind wieder zwei Cadillac unterwegs. Für die 24h Le Mans Mitte Juni 2025 wird das Aufgebot dann sogar auf vier V-Series.R vergrößert. Neben den zwei Jota-Autos treten noch Cadillac WTR (mit der Startnummer #101) und Cadillac Whelen (mit der #311) beim großen Klassiker an der Sarthe an. Hinter den Bezeichnungen verstecken sich die Einsatzteams Wayne Taylor Racing und Action Express Racing, die mit Cadillac sonst in der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs sind.