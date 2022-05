24h Ring: Hier der Blick auf den Zeitplan für 2022 26.05.2022 - 14:08 Von Oliver Müller

© Mercedes-AMG Einer der sieben Mercedes-AMG GT3 bei den 24h Nürburgring

In diesem Jahr startet bereits die 50. Ausgabe der 24 Stunden vom Nürburgring. Vom heutigen Donnerstag bis Sonntag wird in der grünen Hölle so richtig Vollgas gegeben. Das ist ein Überblick über den Zeitplan.