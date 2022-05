24h Ring: BMW auch nach letztem Qualifying vorne

Der BMW M4 GT3 von Rowe Racing mit Nicky Catsburg, John Edwards, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann markierte die Bestzeit der drei Qualifikationen zu den 24h am Nürburgring. Nun folgt das Top-Qualifying.

Bei der 50. Ausgabe der 24 Stunden am Nürburgring sind die Qualifikationen beendet. Die Bestzeit der insgesamt drei Sessions ging mit 8:14,771 Minuten an den BMW M4 GT3 von Rowe Racing. Die Runde drehte der US-Amerikaner John Edwards bereits am Donnerstag. Im Rennen ist er dann gemeinsam mit seinen Werksfahrer-Kollegen Nicky Catsburg, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann unterwegs.

Für die Top-Fahrzeuge waren die drei bisherigen Sessions am Nürburgring jedoch eher als freies Training zu sehen. Denn sowohl die Wagen aus der Klasse SP9 (GT3-Fahrzeuge) als auch die aus der SP-X werden ihre Startplätze im sogenannten Top Qualifying ermitteln. Dieses ist in zwei Segmente eingeteilt: Top Q1 und Top Q2. 16 Fahrzeuge sind bereits für Top Q2 bestätigt, welches die ersten 20 Startpositionen bestimmt. Die restlichen vier Plätze für Top Q2 werden an die vier schnellsten Fahrzeuge aus Top Q1 vergeben. An dieser Stelle der Überblick, wer schon in Top Q2 dabei ist. In Top Q1 starten alle restlichen SP9/SP-X.

Obwohl bereits qualifiziert, wird der Porsche 911 GT3 R von Manthey-Racing Top Q2 jedoch auslassen. Der 'Grello' genannte Wagen war in einer der Sessions zu schnell bei einer Doppel-Gelb unterwegs gewesen. Dafür wurde er von der Rennleitung mit einer Rückversetzung an das Ende der ersten Startgruppe beim Rennstart bestraft. Somit entschied sich die Teamleitung, das Top Q2 auszulassen und sich auf die Rennabstimmung des Fahrzeuges zu konzentrieren.