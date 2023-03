Audi bestimmt ersten GTWC-Testtag in Paul Ricard

Audi hat den ersten Testtag der GT World Challenge Europe auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet bestimmt. Nach beiden Sitzungen hatten Fahrzeuge mit den vier Ringen die Nase vorne.

Mit den zweitägigen Testtagen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet startet die GT World Challenge Europe in die Saison 2023. Nicht weniger als 48 GT3-Fahrzeuge tummeln sich auf dem Kurs in Südfrankreich. Den ersten Testtag bestimmte Audi.

In der Vormittagssitzung fuhr der offizielle Audi Sport customer racing-Pilot Gilles Magnus die Bestzeit. Für die GT World Challenge Europe-Debütanten von Comtoyou Racing umrundete der Belgier in 1:53.294 Minuten. Damit war Magnus nur 0,015 Sekunden schneller als der Comtoyou Racing Audi mit der Startnummer #25. Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen fuhren im ROWE Racing BMW auf Rang drei.

Am Nachmittag fuhr Mattia Drudi im R8 LMS GT3 evo II der 2022er DTM-Mannschaft Attempto Racing die Bestzeit. Mit einer 1:53.726 Minuten kam er nicht an die Bestzeit von Magnus am Morgen ran, wodurch sich der Belgier über die Tagesbestzeit freuen kann. Der Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #88 fuhr auf die zweite Postition, ehe erneut der ROWE Racing BMW M4 GT3 der ehemaligen BMW-Junioren Harper, Hesse und Verhagen die Top 3 komplettiert.

Schnellster WRT BMW M4 GT3 war in beiden Sitzungen das Fahrzeug von Valentino Rossi und seinen beiden BMW-Werksfahrerkollegen Maxime Martin und Augusto Farfus. Der M4 GT3 mit der Startnummer #46, welcher im charakteristischen VR46-Design an den Start geht, belegte am Vormittag Rang acht und verbesserte sich später am Nachmittag auf die sechste Stelle.

Im Laufe des Abends wird die SRO die Teilnehmerlisten für den GT World Challenge Europe Endurance Cup bzw. dem Sprint Cup präsentieren. Fest steht bereits jetzt, dass beide Felder mit spektakulären und großen Starterlisten gänzen werden.

Ergebnis Session 1

Ergebnis Session 2