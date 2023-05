24h Nürburgring: Sensations-Bestzeit von Luca Ludwig

Damit hat niemand gerechnet: Luca Ludwig fuhr in den letzten Momenten des dritten Qualifying der 24h Nürburgring die Bestzeit. Der ehemalige ADAC GT Masters-Meister steuert einen Racing One Ferrari.

Die Bestzeit in den drei Qualifyingsegmenten beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring geht an Racing One! Luca Ludwig fuhr im Ferrari296 GT3 der Mannschaft aus Andernach die Bestzeit. Der 2015er ADAC GT Masters-Meister umrundete den Kurs in 8:12.443 Minuten.

Die zweitschnellste Runde fuhr der Mercedes-AMG Team Bilstein-Wagen rund um Arjun Maini – doch dem Wagen wird die schnellste Runde gestrichen nach einem Verstoß gegen die Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse. Das Fahrzeug wurde somit auf Rang sechs gewertet.

Vincent Kolb, Frank Stippler, Renger van der Zande und Alexander Sims wurden somit zweite im SCHERER SPORT PHX Audi.

Rang drei geht an den legendären Grello Porsche von Manthey Racing.

Die dritte Sitzung entwickelte sich zum Porsche-Sterben. Fahrzeuge von Rutronik Racing, Manthey Racing, Huber Motorsport, Falken Motorsports und Lionspeed by Car Collection Motorsport rollten mit Reifenschäden aus.

Ergebnis (Top 10):

1. Christian Kohlhaas/Stefan Aust/Luca Ludwig/Johannes Stengel – Racing One – Ferrari 296 GT3

2. Vincent Kolb/Frank Stippler/Renger van der Zande/Alexander Sims – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

3. Michael Christensen/Kevin Estre/Frédéric Makowiecki/Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

4. Adam Christodoulou/Maximilian Götz/Fabian Schiller – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

5. Kelvin van der Linde/Marco Mapelli/Nicki Thiim/Jordan Pepper – ABT Sportsline – Lamborghini Hurácan GT3

6. Hubert Haupt/Jordan Love/Arjun Maini – Mercedes-AMG Team Bilstein – Mercedes-AMG GT3

7. Earl Bamber/Nick Catsburg/David Pittard/Felipe Fernandez Laser – Frikadelli Racing – Ferrari 296 GT3

8. Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

9. Leonard Weiss/Jochen Krumbach/Daniel Keilwitz/Indy Dontje – Wochenspiegel Team Monschau – Ferrari 296 GT3

10. Kim Luis Schramm/Michele Beretta/Markus Winkelhock/Ricardo Feller – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3