PROsport Racing mit starkem Aston Martin-Aufgebot

Mit gleich drei Aston Martin startet PROsport Racing beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Das Team aus Wiesemscheid setzt je einen Vantage GT3, Vantage GT4 und einen exotischen Vantage GT8R ein.

Mit den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wartet das absolute Saisonhighlight auf PROsport Racing. Der Rennstall aus Wiesemscheid wird dabei mit je einem Aston Martin Vantage GT3, GT4 und dem exotischen GT8R antreten. Zudem wird die Classic-Abteilung von PROsport auch am historischen 24h Classic-Rennen im Rahmenprogramm teilnehmen.

Der Aston Martin Vantage GT3 des Teams wird von erfahrenen und schnellen Piloten gesteuert. Nico Bastian, Marek Böckmann und Steven Palette, der 2020 Meister im Silver Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup wurde, greifen ins Lenkrad des britischen GT3-Boliden. Das Fahrertrio wird in der SP9 Pro-Am-Klasse starten.

«Wir wissen, was unser Fahrzeug kann, was wir mit mehreren Podestplätzen in der Nürburgring Langstrecken-Serie unter Beweis gestellt haben», so Teamchef Chris Esser. «Unser Ziel ist es, dass wir das Rennen bestmöglich beenden. Ein Wunsch von mir wäre es, wenn wir die werksunterstützten Fahrzeuge ärgern und damit in der Gesamtwertung auch ein Wort in den Top 10 mitsprechen können.»

In der SP10-Klasse wird der Aston Martin Vantage GT4 des Teams an den Start gehen. Die Stammpiloten Michel Albers, Yannik Himmels und Jörg Viebahn werden dabei von Benjamin Hites unterstützt. Der Chilene, der bereits im ADAC GT Masters und der GT World Challenge Europe Erfolge einfahren konnte, fuhr bereits im vergangenen Jahr für den Rennstall aus Wiesemscheid. Nach den zwei Klassensiegen bei den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers und starken Leistungen in der NLS soll das Fahrzeug im Kampf um den Klassensieg eine gewichtige Rolle spielen.

Abgerundet wird der Einsatz von PROsport Racing vom Aston Martin Vantage GT8R in der SP8T-Klasse. Neben dem Vater-und-Sohn-Gespann Guido und Maxime Dumarey werden zwei schnelle Piloten an den Start gehen. Der Österreicher Raphael Rennhofer schaffte mit PROsport Racing den Einstieg in den GT-Sport und fuhr mit dem Rennstall auch bereits im ADAC GT Masters – nun absolviert er seinen ersten Renneinsatz auf der Nordschleife mit der Mannschaft. Debütant Marcel Marchewicz, der bereits in anderen Teams seinen Speed bewiesen hat, komplettiert das Fahreraufgebot.

PROsport Racing wird zudem auch am historischen 24h Classic-Rennen teilnehmen, bei dem mehr als 200 historische Rennwagen starten werden! Das Rennen über 160 Minuten wird am Samstag vor dem Langstreckenklassiker um 8:50 Uhr. Derzeit ist der Einsatz von einem Opel Kadett C Coupé und einem BMW 635 CSI geplant. Neben dem ehemaligen DTM-Meister Kurt Thiim und dem ehemaligen Truck EM-Titelträger Markus Oestreich sollen weitere bekannte und schnelle Rennfahrer an den Start gehen.